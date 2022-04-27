مجلس المناطق الحرة يناقش آليات تسهيل رحلة المستثمر

دبي (الاتحاد) عقد مجلس المناطق الحرة بدبي اجتماعه العشرين، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس، الذي أكد على أهمية تسهيل رحلة المستثمر لترسيخ موقع دبي ودولة الإمارات وجهة عالمية مفضلة للاستثمارات، منوهاً بدور المناطق الحرة بدبي وريادتها وفق تخصصاتها في تعزيز الاقتصاد التكاملي المتنوّع وتوفير ممكّنات الاقتصاد المرن الذي يحقق استدامة الاستقرار ويحفّز النمو ويحوّل التحديات إلى فرص. ولفت سموه إلى أن المناطق الحرة بدبي هي على المسار الصحيح لرفع مساهمتها في الناتج المحلي للإمارة لتصل إلى 250 مليار درهم بحلول عام 2030، من خلال مواصلة تطوير خدماتها وتفعيل فرص الاقتصاد الجديد طوال العقد الحالي. وأشاد سموه بالخيارات النوعية التي تقدمها منصة "استثمر في دبي" التي انطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وشكّلت بوابة للمناطق الحرة في الإمارة ومدخلاً مباشراً لسوقها المحلي، بفضل ما تقدمه من خدمات متكاملة تسهّل تأسيس الأعمال، وتسرّع إقامة المشاريع الناشئة الواعدة انطلاقاً من أفكار إبداعية مبتكرة ترسخ مكانة دبي عاصمة للفرص الاقتصادية والاستثمارية النوعية. يأتي ذلك، فيما أعلنت الدولة في شهر أبريل الجاري عن تطوير واستحداث تسهيلات نوعية جديدة في منظومة الإقامة بالدولة وتشمل خيارات ممكنة لرواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات الناشئة والأفكار الإبداعية بما في ذلك الإقامات الذهبية والخضراء والسياحية والاختصاصية وتأشيرات الزيارة القابلة للتمديد، والتي تيسر استقطاب المواهب والكفاءات والاستثمارات وتحافظ عليها، وتجذب الشركات وكوادرها لاتخاذ الدولة محطة دائمة لعملياتها وخطط نموها إقليمياً وعالمياً، وتسهم مجتمعةً في دعم وتطوير بيئة الأعمال المتكاملة والمنظومة التشريعية الشفافة الداعمة لها في دبي ودولة الإمارات. مراحل جديدة لتجربة المناطق الحرة وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أن نموذج المناطق الحرة في دبي أثبت كفاءته في تنمية قطاعات اقتصادية قائمة وبناء قطاعات اقتصادية جديدة في تخصصات حيوية كالاقتصاد الأخضر والدائري والاقتصاد القائم على المعرفة، إضافة إلى مجالات التكنولوجيا المتقدمة والتصنيع والخدمات اللوجستية. وأوضح سموه أن خطة دبي الحضرية 2040 تشكل إطاراً عاماً ناظماً لتحقيق المزيد من التطوير لتجربة المناطق الحرة والانتقال بها إلى مراحل جديدة تؤهلها للعب دور أكبر في التنمية الاقتصادية والمجتمعية والبشرية في الإمارة وتعزز تصدرها لأهم المؤشرات العالمية للتنافسية والابتكار وسهولة ممارسة الأعمال وتسهم في تحقيق قفزة تنموية نوعية لخمسين عاماً أخرى في عمر دولة الاتحاد. مرحلة جديدة بخدمات مترابطة إلكترونياً وبحث المجلس مرحلة جديدة من منصة "استثمر في دبي" تضيف أكثر من 80 خدمة جديدة، تضعها؛ من خلال الربط الإلكتروني وتوفير نظام النافذة الواحدة، في متناول أصحاب المشاريع الناشئة والمستثمرين والشركات العالمية الراغبة بتأسيس مقرات إقليمية وفروع لها في دبي، بما في ذلك خدمات التسجيل الضريبي وتصميم خطط العمل وتقييم الجدوى الاقتصادية وتوفير الخدمات وغيرها. وتمثل الخدمات الجديدة المرتقبة نقلة نوعية تواكب منتجات الاقتصاد الرقمي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي في توفير العديد من منظومات الأعمال كخدمة، بما في ذلك منظومات الإدارة المحاسبية، وإدارة العمليات التشغيلية والإنتاجية، والحوسبة السحابية، ومراكز الخدمة الذكية الافتراضية. وناقش المجلس التأثير الاقتصادي الإيجابي للمناطق الحرة في إمارة دبي ولمساهمتها في الناتج المحلي للإمارة، مشيرا إلى أن المناطق الحرة بدبي هي على المسار الصحيح لرفع مساهمتها في الناتج المحلي للإمارة لتصل إلى 250 مليار درهم بحلول عام 2030، من خلال مواصلة تطوير خدماتها وتفعيل فرص الاقتصاد الجديد، ودعا إلى إجراء دراسة شاملة بالتنسيق مع دبي الرقمية لتقييم الأثر الاقتصادي لمساهمات المناطق الحرة في دبي.