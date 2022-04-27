السبت 30 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
«أركان» تعتمد علامة تجارية مؤقتة
العلامة التجارية
27 ابريل 2022 16:33

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت مجموعة أركان ("المجموعة")، أنها اعتمدت رسمياً اسم "حديد الإمارات أركان" كعلامتها التجارية المؤقتة وغيّرت رمز التداول الخاص بها في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى EMSTEEL بدلاً من ARKAN . ويعكس رمز التداول الجديد والعلامة التجارية المؤقتة، اللذين تم الإعلان عنهما في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للمجموعة في وقت سابق من الشهر الجاري، التوقعات بأن تساهم شركة حديد الإمارات بنسبة 90٪ من الإيرادات السنوية للمجموعة بعد اكتمال الدمج الناجح بين "حديد الإمارات" و"أركان لمواد البناء" في الربع الأخير من عام 2021. وتعتزم "حديد الإمارات أركان" الإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2022 يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو 2022.

حديد الإمارات
شركة أركان لمواد البناء
سوق أبوظبي للأوراق المالية
آخر الأخبار
خروج حرائق غابات نيو مكسيكو الأميركية عن السيطرة
عربي ودولي
خروج حرائق غابات نيو مكسيكو الأميركية عن السيطرة
اليوم 09:34
لافروف يدعو واشنطن و«الناتو» إلى الكف عن تسليح أوكرانيا
عربي ودولي
لافروف يدعو واشنطن و«الناتو» إلى الكف عن تسليح أوكرانيا
اليوم 09:07
بايدن يجري محادثات مع نظيره المكسيكي حول الهجرة والحدود
عربي ودولي
بايدن يجري محادثات مع نظيره المكسيكي حول الهجرة والحدود
اليوم 08:29
إجلاء أكثر من مليون شخص من أوكرانيا لروسيا منذ 24 فبراير
عربي ودولي
إجلاء أكثر من مليون شخص من أوكرانيا لروسيا منذ 24 فبراير
اليوم 08:09
تنفيذاً لتوجيهات خليفة وأوامر محمد بن زايد.. 2.36 مليار درهم قروض سكنية للمواطنين
الإمارات
تنفيذاً لتوجيهات خليفة وأوامر محمد بن زايد.. 2.36 مليار درهم قروض سكنية للمواطنين
اليوم 02:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©