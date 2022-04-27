«أركان» تعتمد علامة تجارية مؤقتة

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت مجموعة أركان ("المجموعة")، أنها اعتمدت رسمياً اسم "حديد الإمارات أركان" كعلامتها التجارية المؤقتة وغيّرت رمز التداول الخاص بها في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى EMSTEEL بدلاً من ARKAN . ويعكس رمز التداول الجديد والعلامة التجارية المؤقتة، اللذين تم الإعلان عنهما في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للمجموعة في وقت سابق من الشهر الجاري، التوقعات بأن تساهم شركة حديد الإمارات بنسبة 90٪ من الإيرادات السنوية للمجموعة بعد اكتمال الدمج الناجح بين "حديد الإمارات" و"أركان لمواد البناء" في الربع الأخير من عام 2021. وتعتزم "حديد الإمارات أركان" الإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2022 يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو 2022.