البنوك الإماراتية تضخ 10 مليارات درهم قروضاً في فبراير

يوسف البستنجي (أبوظبي) - ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.5% من 1.800 تريليون درھم في نھایة شھر ینایر 2022 إلى 1.810 تريليون درھم في نھایة شھر فبرایر 2022، بزيادة 10 مليارات درهم خلال شهر، نتیجة ارتفاع بنسبة 0.1% في الائتمان المحلي وارتفاع بنسبة 4.3% في الائتمان الأجنبي. یعزى الارتفاع في الائتمان المحلي إلى زیادة بنسبة 0.1% و12.9% في الائتمان الممنوح للقطاع الخاص وفي الائتمان الممنوح للمؤسسات المالیة غیر المصرفیة على التوالي، على الرغم من انخفاض بنسبة 0.5% في الائتمان الممنوح للقطاع العام (الجھات ذات الصلة بالحكومة)، وبقي الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي عند مستوى الشھر الماضي. ارتفع إجمالي الودائع المصرفیة بنسبة 0.3% من 1.982 تريليون درھم في نھایة ینایر 2022 إلى 1.988 تريليون درھم في نھایة شھر فبرایر 2022، نتیجة ارتفاع بنسبة 0.5% في ودائع المقیمین مقابل انخفاض بنسبة 1.4% في ودائع غیرالمقیمین. وارتفعت ودائع المقیمین نتیجة زیادة بنسبة 1.7% و1.4% و8.9% في ودائع القطاع الحكومي وفي ودائع القطاع الخاص وفي ودائع المؤسسات المالیة غیر المصرفیة على التوالي، مقابل انخفاض ودائع القطاع العام (الجھات ذات الصلة بالحكومة) بنسبة 6.4% وانخفض إجمالي الأصول المصرفیة بنسبة 0.2% من 3.290 تريليون درھم في نھایة شھر ینایر 2022 إلى 3.282 ملیار درھم في نھایة شھر فبرایر2022. إلى ذلك أعلن مصرف الإمارات المركزي أن عرض النقد (ن1)، والذي یشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافة إلى الودائع النقدیة (الحسابات الجاریة والحسابات تحت الطلب لدى البنوك) ارتفع بنسبة 0.8% من 706.5 ملیار درھم في نھایة شھر ینایر 2022 إلى 712.1 ملیار درھم في نھایة شھر فبرایر 2022. وارتفع عرض النقد (ن2) والذي یشمل (ن1 +الودائع شبه النقدیة) آي الودائع لأجل والودائع الادخاریة للمقیمین بالدرھم، وودائع المقیمین بالعملات الأجنبیة، قد ارتفع بنسبة 0.4% من 1.563 تريليون درھم في نھایة شھر ینایر 2022 إلى 1.570 تريليون درھم في نھایة شھر فبرایر2022. كما ارتفع عرض النقد (ن3) والذي يشمل (ن2 مضافاً إليه ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات، والمصرف المركزي)، قد ارتفع بنسبة 0.6% من 1.857 تريليون درھم في نھایة شھر ینایر 2022 إلى 1.868 تريليون درھم في نھایة شھر فبرایر 2022. وأوضح «المركزي» أن الارتفاع في عرض النقد (ن1) یعزى لزیادة بمقدار 3.3 ملیار درھم في النقد المتداول خارج البنوك وارتفاع بمقدار 2.3 ملیار درھم في الودائع النقدیة، ویعود الارتفاع في عرض النقد (ن 2) إلى ارتفاع (ن1) وارتفاع بمقدار 1.3 ملیار درھم في الودائع شبة النقدیة، فیما یعزى الارتفاع في عرض النقد (ن 3) إلى ارتفاع عرض النقد (ن1) و(ن 2) وزیادة الودائع الحكومة بمقدار 4.3 ملیار درھم. وارتفعت القاعدة النقدیة بنسبة 1.1%، وذلك من 481.2 ملیار درھم في نھایة ینایر 2022 إلى 486.7 ملیار درھم في نھایة فبرایر2022. جاء ذلك نتیجة لارتفاع في النقد المصدر بنسبة 2.3% وارتفاع بنسبة 21% في حساب الاحتیاطي، وكذلك ارتفاع بنسبة 3.7% في شھادات الإیداع والأذونات النقدیة، في حین انخفضت الحسابات الجاریة والإیداعات للیلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالیة الأخرى في المصرف المركزي بنسبة 18.3%.