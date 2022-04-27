روسيا تنفي استخدام الغاز أداة للابتزاز

موسكو (رويترز) - نفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، الاتهامات بأن موسكو تستخدم إمدادات الغاز الطبيعي كأداة للابتزاز بعد أن أوقفت شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم صادرات الغاز إلى بولندا وبلغاريا. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: إن إعلان جازبروم كان محاولة أخرى من جانب روسيا لاستخدام الغاز كأداة للابتزاز. وأكد بيسكوف أن روسيا مورد موثوق للطاقة، وليست ضالعة في أي ابتزاز. ورفض الكشف عن عدد الدول التي وافقت على التحول إلى دفع ثمن الغاز بالروبل، تماشياً مع مرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين الشهر الماضي.