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الاقتصادي
أسهم أوروبا تتراجع بفعل التركيز على إمدادات الغاز الروسية
متعاملون في بورصة فرانكفورت
27 ابريل 2022 15:01

لندن (رويترز) - تراجعت الأسهم الأوروبية في تعاملات متقلبة اليوم الأربعاء مع تلقي الأسواق تقارير نتائج أعمال متباينة ومع تصاعد التوتر في قطاع الطاقة، بعد أن أوقفت شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم، إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا. وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة، وبدا في طريقه لموصلة موجة بيع لليوم الرابع على التوالي، واقترب من أدنى مستوى في ستة أسابيع. وأوقفت جازبروم إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا لعدم دفعهما مقابله بالروبل الروسي في أعنف رد من الكرملين حتى الآن على العقوبات القاسية التي فرضها الغرب بسبب الصراع الأوكراني. وواصلت شركات التعدين مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي بعد موجة بيع في الآونة الأخيرة، بينما قادت القطاعات ذات الأسهم الدفاعية مثل المرافق والأغذية والمشروبات التراجع. وهبط سهم دويتشه بنك خمسة بالمئة بعد أن حذر من أن الصراع الروسي الأوكراني سيؤثر سلباً على نتائج أعمال العام بأكمله، على الرغم من إعلانه قفزة في أرباح الربع الأول بنسبة 17 بالمئة بما فاق التوقعات. وزاد سهم مجموعة لويدز المصرفية البريطانية 1.2 بالمئة بعد إعلان أرباح فصلية قوية مع تجاهل أكبر بنك في بريطانيا في مجال الإقراض العقاري إلى حد كبير إثر أزمة تكلفة المعيشة الآخذة في التفاقم في البلاد.

الحرب في أوكرانيا
الأسهم الأوروبية
الغاز الروسي
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