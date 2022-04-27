«مصرف الراجحي» السعودي يسجل 24% ارتفاعاً في الأرباح

الرياض (رويترز) - أعلن مصرف الراجحي ثاني أكبر بنوك السعودية عن زيادة بنحو 24 بالمئة في الأرباح الفصلية، بفضل زيادة في صافي التمويل ودخل الاستثمار ورسوم الخدمات المصرفية. وكشف البنك عن أرباح صافية 4.1 مليار ريال (1.09 مليار دولار) في الربع الأول المنتهي في 31 مارس، ارتفاعاً من 3.34 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق. وجاءت النتيجة متماشية مع متوسط توقعات المحللين في رفينيتف أيكون، والتي بلغت 4.056 مليار ريال. واستفاد القطاع المصرفي في السعودية من أسعار الفائدة المرتفعة، إذ جرت العادة أن يسير البنك المركزي السعودي على خطى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي في رفع الفائدة بسبب ارتباط الريال السعودي بالدولار. ويقول محللون إن الطلب على القروض من شركات القطاع الخاص ما زال قوياً في السعودية، مع انتعاش الاقتصاد بعد الجائحة وسط ارتفاع أسعار النفط.