السبت 30 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
«مصرف الراجحي» السعودي يسجل 24% ارتفاعاً في الأرباح
أحد فروع «مصرف الراجحي»
27 ابريل 2022 14:52

الرياض (رويترز) - أعلن مصرف الراجحي ثاني أكبر بنوك السعودية عن زيادة بنحو 24 بالمئة في الأرباح الفصلية، بفضل زيادة في صافي التمويل ودخل الاستثمار ورسوم الخدمات المصرفية. وكشف البنك عن أرباح صافية 4.1 مليار ريال (1.09 مليار دولار) في الربع الأول المنتهي في 31 مارس، ارتفاعاً من 3.34 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق. وجاءت النتيجة متماشية مع متوسط توقعات المحللين في رفينيتف أيكون، والتي بلغت 4.056 مليار ريال. واستفاد القطاع المصرفي في السعودية من أسعار الفائدة المرتفعة، إذ جرت العادة أن يسير البنك المركزي السعودي على خطى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي في رفع الفائدة بسبب ارتباط الريال السعودي بالدولار. ويقول محللون إن الطلب على القروض من شركات القطاع الخاص ما زال قوياً في السعودية، مع انتعاش الاقتصاد بعد الجائحة وسط ارتفاع أسعار النفط.

أرباح البنوك السعودية
الاقتصاد السعودي
مصرف الراجحي
آخر الأخبار
خروج حرائق غابات نيو مكسيكو الأميركية عن السيطرة
عربي ودولي
خروج حرائق غابات نيو مكسيكو الأميركية عن السيطرة
اليوم 09:34
لافروف يدعو واشنطن و«الناتو» إلى الكف عن تسليح أوكرانيا
عربي ودولي
لافروف يدعو واشنطن و«الناتو» إلى الكف عن تسليح أوكرانيا
اليوم 09:07
بايدن يجري محادثات مع نظيره المكسيكي حول الهجرة والحدود
عربي ودولي
بايدن يجري محادثات مع نظيره المكسيكي حول الهجرة والحدود
اليوم 08:29
إجلاء أكثر من مليون شخص من أوكرانيا لروسيا منذ 24 فبراير
عربي ودولي
إجلاء أكثر من مليون شخص من أوكرانيا لروسيا منذ 24 فبراير
اليوم 08:09
تنفيذاً لتوجيهات خليفة وأوامر محمد بن زايد.. 2.36 مليار درهم قروض سكنية للمواطنين
الإمارات
تنفيذاً لتوجيهات خليفة وأوامر محمد بن زايد.. 2.36 مليار درهم قروض سكنية للمواطنين
اليوم 02:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©