إعلان الفائزين في «تحدي بوابة الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

أعلن مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) أسماء الفائزين بالدورة الرابعة من «تحدي بوابة الشارقة»، الذي أطلقه بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب ومجموعة «ألف»، تحت عنوان «الممشى»، حيث فاز عن قطاع «المأكولات والمشروبات» رائد الأعمال أحمد قاسم عن مشروعه «مقهى فرابّي»، وضمن قطاع التجزئة، فازت كل من يوليا سوخانوفا وجلنار تنديبايفا عن مشروعهما «نيتشر هيدونيست».

جاء ذلك خلال فعاليات المجلس الرمضاني الذي ينظمه (شراع) في «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»، للاحتفاء بأهم الإنجازات في مجال تعزيز الابتكار في قطاع ريادة الأعمال في إمارة الشارقة والدولة.

وحضر حفل الإعلان عن الفائزين الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، إلى جانب معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة والشباب، وعيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ألف»، ونجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، ونخبة من كبار المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص وأصحاب الشركات وخريجي برامج (شراع)، حيث تم مناقشة الخطط المستقبلية وسبل مواصلة العمل على توجيه وإرشاد الشركات الناشئة نحو تحديد الفرص الملائمة للاستثمار في مختلف القطاعات.

وهنأت الشيخة بدور القاسمي، خلال كلمتها في الحفل الفائزين في «تحدي بوابة الشارقة»، وأشادت بإيمانهم الراسخ بأفكارهم وشجاعتهم وثقتهم خلال رحلاتهم الريادية نحو المستقبل، مؤكدة أن ريادة الأعمال تمثل رحلة إيمان بقدرات الإنسان على تحقيق النجاح.