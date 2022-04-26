الإمارات تشارك في مؤتمر دولي للقانون النووي

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك دولة الإمارات في أول «مؤتمر دولي للقانون النووي تحت عنوان: الحوار العالمي»، والذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من 25 أبريل ويستمر حتى 29 أبريل في فيينا بالنمسا. ويرأس وفد الدولة السفير حمد الكعبي، الممثل الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويضم ممثلي الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة نواة للطاقة.

ويعتبر المؤتمر منصة عالمية تضم أفضل الخبراء وصناع القرار في مجال القانون النووي والتشريعي من مؤسسات حكومية ومنظمات دولية والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، لمناقشة وتبادل الخبرات حول القضايا المعنية بالقانونين والتشريعات النووية بهدف تطوير المجالات المختلفة في القانون النووي وتعزيز الخبرة العالمية في هذا المجال.