بريطانيا تلغي الرسوم الجمركية على المنتجات الأوكرانية

لندن (أ ف ب) -أعلنت بريطانيا، أمس، إلغاء كل الرسوم الجمركية على المنتجات الأوكرانية ومنع تصدير بعض التكنولوجيات الحساسة إلى روسيا، بهدف مساعدة أوكرانيا على مواجهة الهجوم العسكري الروسي. وقالت الحكومة البريطانية في بيان إن «الرسوم الجمركية على كل السلع المستوردة من أوكرانيا باتت الآن معدومة وسيلغى نظام الحصص كلياً». يأتي هذا التدبير استجابة لطلب مباشر من جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفق البيان. ويعني التدبير خصوصاً الشعير والعسل والدواجن والطماطم المعلبة التي تصدّرها أوكرانيا إلى المملكة المتحدة. وصرّحت وزير التجارة الدولية آن-ماري تريفيليان وفق ما جاء في البيان، أن «المملكة المتحدة ستواصل القيام بكل ما بوسعها لدعم أوكرانيا وللمساهمة في ضمان الأمن والازدهار لشعبها على المدى الطويل». ومنعت بريطانيا أيضاً صادرات بعض المنتجات والتكنولوجيات إلى روسيا، خصوصا تلك التي «يمكن أن تستخدمها لقمع شعب أوكرانيا»، خصوصاً معدّات رصد الاتصالات ومراقبتها. وأضاف البيان البريطاني أن «ذلك سيسمح بسدّ جميع الثغرات الموجودة بهدف ضمان ألا تشتري روسيا هذه المنتجات من المملكة المتحدة». ووسّعت الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي لائحة عقوباتها الاقتصادية، عبر منع استيراد الفضة والمنتجات الخشبية والكافيار وزيادة الرسوم الجمركية بنسبة 35% على بعض المنتجات المستوردة من روسيا وحليفتها بيلاروس، خصوصاً الألماس والمطاط. تؤكد لندن أنها فرضت منذ بدء الحرب على أوكرانيا، عقوبات على أكثر من 1400 شخص وشركة على صلة بالنظام الروسي.