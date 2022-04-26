5 شركات مدرجة في أبوظبي ضمن الأكثر التزاماً بمعايير الاستدامة

حسام عبدالنبي (دبي) جاءت 5 شركات مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ضمن قائمة أكبر 10 شركات من حيث الوزن في مؤشر الإمارات للبيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، الذي أطلقه سوق دبي مالي بالتعاون مع شركة مؤشرات أسواق المال «ستاندرد آند بورز- داو جونز، ومعهد حوكمة الشركات (حوكمة) في العام 2020.

وتصدرت شركة سوق دبي المالي المقدمة من حيث الوزن في المؤشر الذي يضم 20 شركة مدرجة في مختلف بورصات الإمارات، وتلتها مجموعة الإمارات للاتصالات، وأرامكس، وبنك أبوظبي التجاري، ثم الدار العقارية، بنك أبوظبي الأول، الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، دبي للاستثمار، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني.

وتخضع الشركات المنضمة إلى المؤشر لعملية تقييم سنوية تقيس مدى الالتزام بمعايير حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، بما يضمن تقييم ممارسات الإفصاح لكل شركة من قبل معهد «حوكمة»، الذي يعتبر شريك الفرز والتقييم لمؤشر ستاندرد آند بورز في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد سوق دبي المالي، التزامه بتسريع استدامة أسواق رأس المال على المستويين الإقليمي والعالمي، إلى جانب تنفيذ استراتيجية الاستدامة 2025 من خلال تفعيل أربع ركائز رئيسية هي: التقارير والإفصاحات المستدامة، التوعية بشأن الاستثمار المستدام، إدراج الأدوات المالية الخضراء، والتوازن بين الجنسين وتمكين الكوادر البشرية، مشدداً على مواصلة تشجيع الشركات المدرجة على الإفصاح عن جوانب حوكمة الشركات والمسؤولية البيئية والاجتماعية، عبر تقديم توجيهات تدعم إعداد تقارير حوكمة الشركات والمسؤولية البيئية والاجتماعية، بهدف دعم الشركات المدرجة على تقديم إفصاحات مستدامة.

ووفقاً لتقرير الاستدامة 2021 الصادر عن شركة سوق دبي المالي، فإن سوق دبي المالي يدرك أهمية تطوير التمويل المستدام في أسواق رأس المال بدبي وقطاع الخدمات المالية على أوسع نطاق، وخاصة في ظل الاهتمام المتزايد للمستثمرين. وأشار التقرير إلى أن سوق ناسداك دبي أصبح السوق الرائد في المنطقة من حيث عمليات الإدراج المرتبطة بحوكمة الشركات والمسؤولية البيئية والاجتماعية، إذ بلغت القيمة الإجمالية للإدراجات المتعلقة بالاستدامة 12.15 مليار دولار أميركي خلال العام 2021 بارتفاع بلغت نسبته 57% مقارنة بالعام السابق.

وأوضح تقرير سوق دبي المالي أن استراتيجية الاستدامة لعام 2025 في سوق دبي المالي، تهدف إلى مواصلة التركيز على 3 مجالات رئيسة أولها تطوير بيئة إعداد التقارير، وتشجيع الشركات المدرجة في سوق دبي المالي على الانطلاق بمسيرة إعداد تقارير الاستدامة، حيث تساعد أحدث اللوائح التنظيمية لدى هيئة الأوراق المالية والسلع، المرتبطة بإعداد تقارير الاستدامة على تسريع جهود الشركات المدرجة في تحقيق نسبة 100% من الإفصاحات المتعلقة بحوكمة الشركات والمسؤولية البيئية والاجتماعية بحلول العام 2025.

وذكر تقرير الاستدامة الصادر عن سوق دبي المالي، أن المجال الثاني الذي تركز عليه النظرة المستقبلية، هو مواصلة سوق دبي المالي تعزيز الوعي بأفضل الممارسات في مضمار الاستثمار في مجالات الاستدامة، إضافة إلى الاستثمار المستدام، من خلال جهوده الريادية، ومن خلال التعاون مع الشركاء لتطوير معايير جيدة للحوكمة المؤسسية وأسواق تتسم بالشفافية، مختتماً بالتأكيد على أن النظرة المستقبلية ستركز أيضاً على التشجيع على إصدار السندات الخضراء في أسواق رأس المال بدبي وتنمية مكانة السوق والإمارات الرائدة في المنطقة.