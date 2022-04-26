الأجانب يواصلون الشراء في أسواق الأسهم الإماراتية



يوسف البستنجي (أبوظبي) عادت أسواق المال خلال جلسة تداولات اليوم إلى المنطقة «الخضراء» وسط تداولات بلغت 1.96 مليار درهم، وسجلت ارتفاعاً بنسبة 0.004% عند مستوى الإغلاق البالغ 10019.16 نقطة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، فيما أغلق سوق دبي المالي عند مستوى 3665.86 نقطة بارتفاع نسبته 0.33%، وذلك بدعم من مشتريات الأجانب التي سجلت نحو 97.5 مليون درهم صافي شراء خلال اليوم. وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، بلغت قيمة التداول 1.62 مليار درهم تم تداولها من خلال 11407 صفقات، وشهدت تداول 207.6 مليون سهم. وتركزت التداولات على الأسهم القيادية، حيث بلغت قيمة التداول على أسهم العالمية القابضة 316 مليون درهم وأغلق سهم الشركة عند مستوى 217.7 درهم، بانخفاض 0.18% كما شهدت الجلسة تداولات بقيمة 254 مليون درهم على سهم بنك أبوظبي الأول، الذي أغلق عند مستوى 22.5 درهم مستقراً دون تغيير. واستمر سهم الدار العقارية بالارتفاع ليغلق على سعر 5.48 درهم بارتفاع 0.55%، كما ارتفع سعر السوق لسهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 1.36% عند مستوى الإغلاق البالغ 10.42 درهم. واستقر سهم «اتصالات» عند سعر 35 درهماً، بانخفاض نسبته 0.68%. وسجلت تداولات الأجانب في سوق العاصمة أبوظبي 84.6 مليون درهم صافي شراء، خلال جلسة تداولات اليوم.

سوق دبي

وشهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 345.3 مليون درهم، بتنفيذ 4565 صفقة توزعت على 100.7 مليون سهم. وأغلق المؤشر على 3.665.86 نقطة، بارتفاع وقدره 12.26 نقطة عن إغلاقه السابق. وشهد التداول ارتفاع 16 شركة وهبوط 9 شركة وثبات أسعار 6 شركة وفيما يتعلق بالشركات الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول، فقد حققت شركة دبي للتأمين وإعادة التأمين تداولات بقيمة 71.8 مليون درهم، وأغلق سهم الشركة مرتفعاً 14.06% عند سعر 7.30 درهم، ثم جاءت إعمار العقارية بتداولات بقيمة 65.8 مليون درهم، وارتفع سعر السهم 0.63% عند سعر 6.31 درهم، تلاها تداولات بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 44.8 مليون درهم وأغلق السهم مرتفعاً بنسبة 0.33% عند سعر 15.15 درهم. وبلغت تداولات «ديوا» 41.9 مليون درهم وأغلق سهم الشركة عند 2.83 درهم بارتفاع 0.35%. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال هذا اليوم نحو 89.8 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 96.2 مليون درهم. كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، خلال نحو 16 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 21.1 مليون درهم. أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فقد بلغت قيمة مشترياتهم 40.9 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 16.45 مليون درهم خلال نفس الفترة. ونتيجة لهذه التطورات، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال الجلسة 146.7 مليون درهم لتشكل ما نسبته 42.502% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 133.8 مليون درهم لتشكل ما نسبته 38.745% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 12.97 مليون درهم كمحصلة شراء.