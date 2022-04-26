«أدنوك» و«ريلاينس» توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية

أبوظبي (الاتحاد) وقعت شركة أبوظبي للمشتقات الكيماوية المحدودة "تعزيز"، وشركة "ريلاينس للصناعات المحدودة" (ريلاينس)، اتفاقية الشراكة الرسمية لمشروع "تعزيز إي دي سي آند بي في سي". وتعد "ريلاينس" أكبر مجموعة صناعية متنوعة في الهند وشريك استراتيجي مع كل من شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" و"القابضة" (ADQ) ، في (تعزيز إي دي سي آند بي في سي)، المشروع المشترك عالمي المستوى لإنتاج المواد الكيميائية ضمن منطقة تعزيز للصناعات الكيماوية في الرويس.

وقع الاتفاقية مدارء تنفيذيون من الشركتين ضمن زيارة رسمية قام بها كبار مسؤولي شركة "ريلاينس" للمقر الرئيسي لشركة "أدنوك"، التقى خلالها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، مع موكيش أمباني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "ريلاينس للصناعات المحدودة" (ريلاينس).

وبحث الطرفان خلال الزيارة فرص الشراكة والنمو والتوسع في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج وقطاع الطاقة الجديدة وعمليات الحد من انبعاثات الكربون في جميع مراحل وجوانب سلسلة القيمة للموارد الهيدروكربونية.

الحد من انبعاثات الكربون

كما تبادل معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وموكيش أمباني النسخ المُوقعة من الاتفاقية الإطارية التي تم إبرامها بين أدنوك و"ريلاينس" لبحث فرص التعاون في مجال استكشاف وتطوير وإنتاج الموارد التقليدية وغير التقليدية في أبوظبي، وكذلك عمليات الحد من انبعاثات الكربون، بما في ذلك التقاط ثاني أكسيد الكربون وعزله. كما تم خلال الزيارة استعراض استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) في عام 2023.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: "تنفيذاً لتوجيهات القيادة بمدّ جسور التعاون وإطلاق مشاريع ومبادرات تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، يسرنا التوقيع على هذه الاتفاقية، حيث تنظر 'أدنوك' إلى شركة 'ريلاينس' الهندية باعتبارها أحد شركائها الاستراتيجيين. وتؤكد شراكتنا في مشروع 'تعزيز' لإنتاج المواد الكيميائية على الدور المهم للعمل المشترك في مجالي الصناعة والطاقة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة. ويوفر هذا المشروع العديد من الفوائد التي تخلق مزيداً من فرص النمو والتطور للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، إلى جانب التعاون في عمليات الاستكشاف والتطوير والإنتاج، والحد من انبعاثات الكربون وقطاع الطاقة الجديدة".

مصنع عالمي

ويهدف مشروع (تعزيز إي دي سي آند بي في سي) إلى بناء وتشغيل مصنع عالمي لإنتاج "الكلور القلوي" و"ثاني كلوريد الإيثيلين" و"كلوريد البولي فينيل" باستثمارات تزيد على 7.34 مليار درهم (2 مليار دولار). وسيتم إنتاج هذه المواد الكيميائية للمرة الأولى في دولة الإمارات مما يوفر مصادر جديدة للإيرادات ويتيح فرصاً لنمو وتطور الصناعات المحلية تسهم في تمكينها من دعم مبادرة "اصنع في الإمارات".

ويحقق مشروع "تعزيز إي دي سي آند بي في سي"، تقدماً مستمراً نحو مرحلة التصميم التفصيلي قبل صدور قرار الاستثمار النهائي (FID) والمتوقع أن يتم اتخاذه في وقت لاحق من هذا العام.

من جانبه قال موكيش أمباني: "نحن سعداء بالتقدم السريع الذي حققه 'تعزيز إي دي سي آند بي في سي'، المشروع المشترك بين 'تعزيز' و'ريلاينس' خلال فترة زمنية قصيرة، حيث يؤكد هذا المشروع على العلاقات القوية والمتنامية بين جمهورية الهند ودولة الإمارات، ويعد مثالاً يحتذى به لتنفيذ المزيد من المشاريع التي تستفيد من نقاط القوة التي يمتلكها البلدين الصديقين. ونحن نتطلع إلى تنفيذ المشروع بوتيرة متسارعة لاتخاذ خطوة إضافية في اتجاه تحسين حياة شعوبنا في المنطقة".

سلاسل الإمداد المحلية

وسيسهم مشروع "تعزيز إي دي سي آند بي في سي" في تعزيز سلاسل الإمداد المحلية في دولة الإمارات، ودعم الاستراتيجية الوطنية لتمكين نمو وتطور القطاع الصناعي ليكون القوة المحركة والدافعة لبناء الاقتصاد المحلي الأفضل والأنشط للخمسين عاماً القادمة. ومن المتوقع أن يستفيد مجمع "تعزيز" من اتفاقية التجارة الحرة التي تم التوقيع عليها بين دولة الإمارات وجمهورية الهند في فبراير من هذا العام والتي ستتيح المزيد من الفرص الجديدة في مجالات الصناعة والتجارة والتنمية.

كما التقى موكيش أمباني خلال الزيارة مع محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، حيث جرى بحث فرص التعاون المحتمل في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، اللذان يعدان من الأولويات الرئيسة في أجندة دولة الإمارات والهند للحد من الانبعاثات. واستمع أمباني خلال اللقاء لشرحٍ حول خريطة طريق تحقيق الريادة في مجال الهيدروجين لدولة الإمارات وخططها الطموحة للنمو والتوسع في مجال إنتاج الهيدروجين النظيف.