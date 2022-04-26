الدولار يسجل ذروة عامين بفعل مخاوف حيال النمو ورفع الفائدة



هونج كونج (رويترز) - ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في عامين اليوم الثلاثاء، بينما نزل اليورو إلى أدنى مستوى منذ مارس 2020، إذ أدت المخاوف حيال التأثير الاقتصادي للإغلاقات التي تفرضها الصين لمكافحة كوفيد -19 وتوقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية لدعم العملة الأميركية.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسة، 0.2 بالمئة إلى 101.92 نقطة.

وهبط اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.068 دولار، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2020 عندما كانت الأسواق مضطربة بفعل المخاوف من انتشار كوفيد-19.

تضرر اليورو بسبب المخاوف حيال تأثير الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد الإقليمي الأوروبي، وأيضاً بسبب التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيتحرك بشكل أبطأ بكثير من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي في رفع أسعار الفائدة.

قال المحللون في وستباك في مذكرة: «ما زال الرهان على مزيد من الارتفاع لمؤشر الدولار رهاناً جيداً. مخاطر النمو في الصين آخذة في الارتفاع، مع استمرار السلطات في حملة مكافحة كوفيد الشرسة، ولا تزال الظروف فيما يتعلق بأوكرانيا متقلبة، ولا يزال حديث الاحتياطي الاتحادي متشدداً كما كان دائماً».

وتراجع اليوان الصيني قليلاً في التعاملات الأوروبية المبكرة إلى 6.583 مقابل الدولار، لكنه ابتعد عن أدنى مستوى له في 17 شهراً الذي سجله أمس، مقابل الدولار عند 6.61.

بدأ اليوان يتعافى بعد أن قال بنك الشعب الصيني في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، إنه سيخفض حجم احتياطيات العملات الأجنبية التي يجب أن تحتفظ بها البنوك مما بدد بعض مخاوف السوق.

وهبط الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.2722 دولار، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2020 الليلة الماضية.

وسجل الدولار الأسترالي 0.7182 دولار دون تغير يذكر، لكنه أعلى من أدنى مستوى في شهرين، الذي بلغه الليلة الماضية، بعد أن أثرت الإغلاقات في الصين على أسعار السلع الأولية.

وهبط الدولار مقابل الين 0.2 بالمئة إلى 127.85. وتمكنت العملة اليابانية من التعافي قليلاً هذا الأسبوع من أدنى مستوى لها في 20 عاماً عند 129.40.

وصعدت عملة بيتكوين المشفرة 0.56 بالمئة إلى 40668 دولاراً، فيما سجلت عملة إيثر 3008 دولارات.