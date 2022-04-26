الأسهم اليابانية تتبع مكاسب وول ستريت

طوكيو (رويترز) - أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع اليوم الثلاثاء، مقتفية أثر مكاسب وول ستريت الليلة الماضية، لكن المخاوف حيال تأثير الإغلاقات بالصين لمكافحة كوفيد-19 على الشركات المحلية كبح ارتفاعها. وارتفع المؤشر نيكي 0.41 بالمئة ليغلق عند 26700.11 نقطة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.11 بالمئة إلى 1878.51 نقطة بعد تراجعه لفترة وجيزة في وقت سابق من الجلسة. وقال تومويشيرو كوبوتا كبير محللي السوق في ماتسوي للأوراق المالية: «يتوخى المستثمرون الحذر بشأن تأثير التباطؤ الاقتصادي المحتمل في الصين على الشركات اليابانية، إذ يحتمل الآن إغلاق بكين». وأضاف: «ارتفعت السوق اليوم بفضل المكاسب في وول ستريت وهبوط عوائد سندات الخزانة الأمريكية». وقدم سهم مجموعة سوفت بنك أكبر دفعة لمؤشر نيكي، حيث ارتفع 4.13 بالمئة، تلاه سهم منصة الخدمات الطبية إم3 الذي قفز 5.04 بالمئة. وارتفع سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 2.28 بالمئة. وتراجع سهم سوميتومو للتعدين 6.83 بالمئة، وكان الخاسر الأكبر على مؤشر نيكي، بعد أن قالت شركة التعدين والصهر إنها ستوقف دراسة جدوى طويلة الأمد حول مشروع مصنع لمعالجة النيكل في بومالا بإندونيسيا.