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الاقتصادي
أسعار النفط تستقر بعد هبوط حاد
أنباء إيجابية من الصين تدعم النفط
26 ابريل 2022 15:03

لندن (رويترز) - استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد انخفاض حاد بنسبة أربعة في المئة في الجلسة السابقة بعدما هدأت المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الصين من خلال تعهد البنك المركزي بدعم الاقتصاد المتضرر من قيود كوفيد-19. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتا أو 0.58 في المئة إلى 102.91 دولار للبرميل،بعد أن ارتفعت إلى 103.93 دولار في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 34 سنتاً أو 0.35 في المئة إلى 98.88 دولار للبرميل الساعة 06.58 بتوقيت جرينتش، بعد أن قفزت إلى 99.82 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة. وانخفض كلا الخامين بنحو أربعة في المئة أمس الاثنين، حيث هبط خام برنت بما يصل إلى سبعة دولارات للبرميل في الجلسة، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنحو ستة دولارات للبرميل. وقال بنك الشعب الصيني في بيان اليوم الثلاثاء إن الصين ستبقي السيولة وفيرة بشكل معقول في الأسواق المالية، بعد يوم واحد من إعلان البنك المركزي عن خفض نسبة احتياطي النقد الأجنبي في البنوك لدعم الاقتصاد. وعلى صعيد العرض، قال محللون إن التخلص التدريجي من النفط الروسي من السوق سيستمر في دعم الأسعار. وفي إشارة إلى توجه أسواق النفط نحو الهبوط، قدر خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم ​​أن مخزونات الخام الأميركية زادت في المتوسط بمقدار 2.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 أبريل. وأجري الاستطلاع قبل صدور تقرير المخزون من معهد البترول الأميركي في الساعة 20.30 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء. وستصدر بيانات إدارة معلومات الطاقة الحكومية الرسمية غداً الأربعاء.

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