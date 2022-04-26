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الاقتصادي
الأسهم الأوروبية ترتفع بفضل دعم الأرباح
بورصة ميلانو
26 ابريل 2022 14:57

لندن (رويترز) - تنفست الأسهم الأوروبية الصعداء اليوم الثلاثاء، إذ دعمت أرباح شركات، مثل يو.بي.إس وميرسك، المعنويات بعد عمليات بيع للأسهم في الجلسة السابقة مدفوعة بمخاوف إزاء النمو العالمي. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة، بعد انخفاضه بنحو اثنين بالمئة أمس الاثنين بسبب مخاوف حيال التباطؤ الاقتصادي في الصين والرفع السريع لأسعار الفائدة الأميركية. وكانت أسهم قطاعي التعدين والنفط من بين أكبر الرابحين بعد انخفاضها أمس. وصعد سهم يو.بي.إس 0.2 بالمئة، بعد الإعلان عن أفضل أرباح صافية للربع الأول منذ 15 عاما. وقفز سهم مجموعة ميرسك للشحن 5.8 بالمئة بعد رفع توقعات الشركة للعام بأكمله بعد أن جاءت أرباح التشغيل للربع الأول أعلى من التوقعات السابقة، مدفوعة بمعدلات شحن الحاويات المرتفعة. وانخفض سهم إتش.إس.بي.سي 1.9 بالمئة بعد أن حذر أكبر بنك في أوروبا من أن المزيد من عمليات إعادة شراء الأسهم غير مرجحة هذا العام بسبب ارتفاع التضخم والضعف الاقتصادي، حتى مع انخفاض الأرباح في الربع الأول بأقل من المتوقع.

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