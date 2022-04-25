2.4 مليار درهم صافي أرباح مجموعة &e

أبوظبي (الاتحاد)

حققت &e (المعروفة سابقاً باسم «مجموعة اتصالات»)، خلال الربع الأول من العام الجاري، صافي أرباح بقيمة 2.4 مليار درهم بنمو 3.6% وبلغت الإيرادات 13.3 مليار درهم 13.2 مليار درهم بزيادة 0.8%.

وتجاوزت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 6.8 مليار درهم بنمو 0.5%، وبلغ العائد لكل سهم 0.28 درهم بنمو 3.6%. وزاد إجمالي عدد مشتركي المجموعة 2% إلى 159 مليوناً. ووفقاً لأسعار الصرف الثابتة، فقد ارتفعت الإيرادات سنوياً بنسبة 3.5%، كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء سنوياً بنسبة 2.8%.

وخلال الربع الأول نالت &e لقب أقوى علامة تجارية في قطاع الاتصالات على مستوى العالم، لتصبح أول شركة اتصالات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تحقق هذا اللقب.

ووافق مساهمو &e على توزيع أرباح نقدية، بواقع 0.8 درهم للسهم عن عام 2021. وتم الاستحواذ بالكامل على elGrocer، تحت مظلة تطبيق «بسمات».



الآفاق المستقبلية

منذ تحولها إلى كيان تكنولوجي واستثماري عالمي، حافظت &e على أدائها القوي، من خلال؛ عمليات الاستحواذ المدروسة، وتطوير حلول مبتكرة لجميع شرائح العملاء، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الرامية إلى خلق المزيد من القيمة للمستهلكين والشركات والمجتمعات.

وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة &e: «تشكل النتائج المالية للربع الأول دليلاً ملموساً على الكفاءة العالية التي بدأت فيها المجموعة الفصل الجديد من مسيرتها، في إطار تحولها لتصبح تكتلاً تكنولوجياً واستثمارياً عالمياً يعمل على تمكين المجتمعات رقمياً».

وأضاف دويدار: «ستواصل مجموعة &e استكشاف فرص النمو الواعدة، وزيادة نطاق العروض، وتعزيز جودة الخدمات والحلول المقدمة للعملاء، وإبرام شراكات جديدة، وإطلاق مبادرات رقمية لدعم جهود الجهات الحكومية، والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في التحول الرقمي، مستندة في ذلك على رؤيتها في إنشاء نموذج أعمال أكثر تطوراً يمكنها من استغلال الفرص التي يوفرها التطور الرقمي المتسارع لقطاعات الأعمال».

واختتم دويدار تصريحه بشكر قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الرشيدة على دعمها الدائم لقطاع الاتصالات، مؤكداً حرص مجموعة &e على تقديم الخدمات والحلول الرائدة والمبتكرة لجميع شرائح العملاء، من خلال الحفاظ على المرونة العالية في تنفيذ الأعمال، والاستثمار في التقنيات المستقبلية.