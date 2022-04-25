334.9 مليون درهم صافي أرباح «ملتيبلاي»



أبوظبي (الاتحاد) سجلت مجموعة «ملتيبلاي» صافي أرباح بلغ 334.9 مليون درهم عن الربع الأول من عام 2022. وتظهر نتائج الشركة خلال الفترة المذكورة تحقيق عائدات بقيمة 241.2 مليون درهم بالمقارنة مع 3.6 مليون درهم في الربع الأول 2021، وهامش ربح إجمالي بواقع 120.6 مليون درهم. وبلغت قيمة الدخل من الاستثمار والمصادر الأخرى 257 مليون درهم في الربع الأول 2022. وقالت المجموعة في بيان: يأتي نمو العائدات ودخل الاستثمار ليكون انعكاسًا مستمرًا للنتائج الإيجابية التي تحققت من عمليات الاستحواذ وتوحيد الأعمال التي قامت بها مجموعة ملتيبلاي في عام 2021 وأوائل عام 2022. وتواصل المجموعة، والتي أدرجت في سوق أبوظبي للأوراق المالية في ديسمبر الماضي، استثماراتها المتميزة في عام 2022، كما تمكنت بحلول مارس 2022 من الإدراج في مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15 (فاداكس 15) مما رسخ مكانتها كشركة بارزة في الأسواق المالية بالدولة خلال أقل من أربعة أشهر على إدراجها في السوق. يذكر أن ملتيبلاي أطلقت في يناير برنامجها للتحول الرقمي، والذي يهدف إلى تعزيز الهوامش التشغيلية وتهيئة الشركات التابعة لتحسين الأداء المستقبلي. وساهمت المجموعة التي تستثمر في خمس قطاعات رئيسة شملت الاتصال والإعلام، وخدمات المرافق، والمشاريع الاستثمارية، وخدمات اللياقة البدنية والصحة والجمال، والاقتصاد الرقمي، باستثمار 92 مليون درهم في العلامة التجارية العالمية «سافاج X فينتي» للفنانة الشهيرة ريانا، والمتخصصة في قطاع الأزياء عبر منصّات التجارة الإلكترونية. يمثل الاستثمار جزءًا من جولة تمويلية إلى جانب عدد من المستثمرين الدوليين، ومنهم نويبرجر بيرمان وليون تري إل.سي.سي. وفي شهر أبريل من العالم الحالي، استثمرت مجموعة ملتيبلاي كذلك 367 مليون درهم في الطرح العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والتي تعدّ واحدة من أبرز شركات المرافق المتكاملة بالمنطقة. وتواصل المجموعة الاستفادة من وضع السيولة المتين لديها، حيث بلغ مجموع النقد والأرصدة البنكية لديها 3.08 مليار درهم إماراتي. وتتمثل استراتيجية ملتيبلاي في السعي لتحقيق النمو والأرباح عبر محفظة متنوعة تتسم بالتوازن بين الشركات التي تولد الدخل المستمر وتلك التي تحقق نمواً مرتفعاً وعائدات مجزية.