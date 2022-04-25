2.4 مليار درهم صافي أرباح مجموعة e& خلال الربع الأول



أبوظبي (الاتحاد) حققت e& (المعروفة سابقًا باسم «مجموعة اتصالات») خلال الربع الأول من العام الجاري، صافي أرباح بقيمة 2.4 مليار درهم بنمو 3.6% وبلغت الإيرادات 13.3 مليار درهم 13.2 مليار درهم بزيادة 0.8%.

وتجاوزت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 6.8 مليار درهم بنمو 0.5%، وبلغ العائد لكل سهم 0.28 درهم بنمو 3.6%.

وزاد إجمالي عدد مشتركي المجموعة 2% إلى 159 مليوناً.

ووفقاً لأسعار الصرف الثابتة، فقد ارتفعت الإيرادات سنوياً بنسبة 3.5%، كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء سنوياً بنسبة 2.8%.

e&

وخلال الربع الأول نالت e& لقب أقوى علامة تجارية في قطاع الاتصالات على مستوى العالم، لتصبح أول شركة اتصالات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تحقق هذا اللقب.

ووافق مساهمو e& على توزيع أرباح نقدية بواقع 0.8 درهم للسهم عن عام 2021.

وتم الاستحواذ بالكامل على elGrocer، تحت مظلة تطبيق «بسمات».

ودخلت في مرحلة جديدة من التعاون والشراكة الاستراتيجية مع «مايكروسوفت»، وبالشكل الذي يدعم جهودها في التحول إلى مجموعة تكنولوجيا عالمية.

ودخلت في شراكة مع «ميتا» لتعزيز الابتكار، ولرقمنة خدمات المشتركين، ولتعزيز تجارب الواقع المعزز (AR)، والواقع الافتراضي (VR)، والتجارة الإلكترونية من خلال خططها للتحول الرقمي.

التواصل مع شركة موبايلي لمناقشة تقديم عرض محتمل لزيادة ملكيتها في الشركة.

توقيع مذكرة تفاهم بين اتصالات مصر وشركة هانيويل لتقديم خدمات ومنتجات جديدة في مجال إنترنت الأشياء والمدن الذكية.

شراكة مع هيئة أبوظبي الرقمية و«ترند مايكرو» لإطلاق مبادرة «العين السيبرانية» لتعزيز قدرات الأمن السيبراني للجهات الحكومية في إمارة أبوظبي.

اتصالات الإمارات، من e&



إطلاق منصة خدمات التأمين الرقمية الأولى من نوعها في دولة الإمارات، لتوفير خدمات التأمين الصحي، وتأمين المركبات، وتأمين السفر بشكل فوري وبكل يسر وسهولة.

تكريم الأداء العالي للشركات الصغيرة والمتوسطة المتميزة في دولة الإمارات.

التعاون مع أمازن ويب سيرفيسز (AWS) لمواكبة الطلب المتزايد من جانب الشركات على الحلول والخدمات الرقمية عبر مختلف القطاعات.

e& الحياة، من e&



شركة «رؤية الإمارات» (E-Vision)، التابعة لمجموعة e&، والقابضة (ADQ)، وقعتا اتفاقية ملزمة للاستحواذ على حصة الأغلبية التي تبلغ قرابة 57% من «ستارزبلاي أرابيا»، المنصة الرائدة في تقديم خدمات بث الفيديو.

قناة «إي جونيور» (ejunior)، المملوكة بالكامل لشركة «رؤية الإمارات»، تحتفل برحلة نجاحها في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي امتدت لــ 21 عاماً.

e& المؤسسات، من e&

الشراكة مع NICE المتخصصة في أمن البيانات لتفعيل منصة CXone السحابية المبتكرة في دولة الإمارات.

التعاون مع Oracle لاستضافة حلول الأعمال لمجموعة «ترانس جارد» سحابياً، بهدف تخفيض التكلفة الإجمالية لتملك وتشغيل أنظمة تكنولوجيا المعلومات بأكثر من 40% على مدى خمسة أعوام.

نظرة عامة

بلغت قيمة الإيرادات الموحدة لـ e& خلال الربع الأول من العام الجاري 13.3 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 0.8٪، في حين بلغت أرباحها الصافية الموحدة 2.4 مليار درهم، وبزيادة سنوية بلغت نسبتها 3.6٪، فيما بلغت أرباح e& قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 6.8 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 0.5%، وبهامش أرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 51٪. ووفقاً لأسعار الصرف الثابتة، فقد ارتفعت الإيرادات سنوياً بنسبة 3.5%، كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء سنوياً بنسبة 2.8%.

كما وصلت قاعدة المشتركين في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الأول إلى 13.1 مليون مشترك، في حين وصل إجمالي عدد مشتركي e& إلى 159 مليون مشترك، بزيادة بلغت نسبتها 2% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

«قدمت e& مستويات أداء عالية عبر مؤشراتها الرئيسة، مدفوعاً بالطلب المتزايد على الخدمات الرقمية وخدمات البيانات، وقدرة المجموعة على الاستفادة من شبكاتها المتفوقة».



الآفاق المستقبلية

منذ تحولها إلى كيان تكنولوجي واستثماري عالمي، حافظت e& على أدائها القوي، من خلال؛ عمليات الاستحواذ المدروسة، وتطوير حلول مبتكرة لجميع شرائح العملاء، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الرامية إلى خلق المزيد من القيمة للمستهلكين والشركات والمجتمعات.

وفي إطار تعليقه على نتائج الربع الأول من عام 2022، قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة e&: «تشكل النتائج المالية للربع الأول دليلاً ملموساً على الكفاءة العالية التي بدأت فيها المجموعة الفصل الجديد من مسيرتها، في إطار تحولها لتصبح تكتلاً تكنولوجياً واستثماريا عالمياً يعمل على تمكين المجتمعات رقمياً».

وأضاف دويدار: «ستواصل مجموعة e& استكشاف فرص النمو الواعدة، وزيادة نطاق العروض، وتعزيز جودة الخدمات والحلول المقدمة للعملاء، وإبرام شراكات جديدة، وإطلاق مبادرات رقمية لدعم جهود الجهات الحكومية، والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في التحول الرقمي، مستندة في ذلك على رؤيتها في إنشاء نموذج أعمال أكثر تطوراً يمكنها من استغلال الفرص التي يوفرها التطور الرقمي المتسارع لقطاعات الأعمال».

واختتم دويدار تصريحه بشكر قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الرشيدة على دعمها الدائم لقطاع الاتصالات، مؤكداً حرص مجموعة e& على تقديم الخدمات والحلول الرائدة والمبتكرة لجميع شرائح العملاء، من خلال الحفاظ على المرونة العالية في تنفيذ الأعمال، والاستثمار في التقنيات المستقبلية، وذلك في الوقت الذي ستواصل فيه العمل على تسريع وتيرة التحول الرقمي، و بما ينعكس إيجاباً على الشركات والأفراد، ويسهم في خلق قيمة مضافة للمساهمين.



الهوية المؤسسية

قامت «مجموعة اتصالات» مؤخراً بتغيير هويتها المؤسسية إلى العلامة التجارية e&. وبما يتماشى مع استراتيجيتها لتسريع وتيرة النمو من خلال نموذج أعمال مرن، يمثل قطاعات أعمالها الرئيسة المختلفة.

ويأتي قطاع الاتصالات على رأس تلك القطاعات، حيث تدار عملياته حالياً من قبل «اتصالات الإمارات» في السوق الرئيسة لـ e&، ومن قبل الشركات الفرعية للعمليات الدولية بما يضمن الحفاظ على إرث المجموعة في قطاع الاتصالات، وتعزيز شبكة اتصالاتها القوية، ومضاعفة القيمة المقدمة لجميع شرائح العملاء.

ولتحسين الخدمات الرقمية المقدمة لعملائها من الأفراد والارتقاء بأسلوب حياتهم، تقدم «e& الحياة» تكنولوجيا الجيل التالي من الخدمات الرقمية من خلال منصات الاتصال الذكية في مجالات الترفيه، والمبيعات بالتجزئة، والتكنولوجيا المالية.

ومن أجل تمكين التحول الرقمي للحكومات وقطاع الأعمال والمشاريع، تركز «e& المؤسسات» على تعزيز القيمة من خلال حلول الأمن السيبراني القوية وخدمات الحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن خدمة المشاريع الضخمة، في حين ستركز «e& الاستثمار» جهودها على الفرص الاستثمارية، وعمليات الاستحواذ، وزيادة العوائد المقدمة للمساهمين لتعزيز حضورها عالمياً.