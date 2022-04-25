181 مليار درهم استثمارات «المركزي» بنمو %145

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت استثمارات مصرف الإمارات المركزي بقيمة 107 مليارات درهم خلال 12 شهراً لتبلغ 180.9 مليار درهم بنهاية يناير 2022 مقارنة مع 73.9 مليار درهم بنهاية يناير 2021، بنمو نسبته 145%، وفقاً لبيانات المصرف الصادرة أمس.

ويستثمر المصرف المركزي الإماراتي جزءاً مهماً من أصوله في السندات الدولارية أو المقومة بالدولار غالباً، ويعتبر ذلك مؤشراً مهماً على ارتفاع الفائض لدى المصرف المركزي من جهة نتيجة تحسن الأداء الاقتصادي للدولة، ومن جهة أخرى تعكس زيادة الاستثمارات توقعات المصرف بارتفاع العائد على السندات الأميركية، أي ارتفاع سعر الفائدة على الدولار، خلال الأشهر المقبلة. وزادت الودائع المصرفية العائدة للمصرف المركزي ضمن حساب «الموجودات» بقيمة 30.7 مليار درهم لتبلغ 64.5 مليار درهم، مقارنة مع 33.8 مليار درهم خلال فترة المقارنة ذاتها.

وتظهر البيانات أنه بناءً على ذلك انخفض رصيد النقد والأرصدة البنكية للمصرف المركزي بقيمة 57.6 مليار درهم بنسبة 18.6% إلى 251.4 مليار درهم بنهاية يناير 2022، مقارنة مع 309 مليارات درهم في الفترة المقابلة من 2021.

إلى ذلك، بين «المركزي» أن البنوك العاملة بالدولة سددت خلال 12 شهراً نحو 28.56 مليار درهم من القروض والتسهيلات التي قدمها لها المصرف المركزي، ليستقر رصيد القروض والتسهيلات الممنوحة من قبل المصرف للقطاع عند 1.07 مليار درهم فقط بنهاية يناير 2022، مقارنة مع 29.63 مليار درهم في نهاية يناير 2021.

ونتيجة لإجمالي التغييرات ارتفعت قيمة موجودات المصرف المركزي بنحو 58.5 مليار درهم لتبلغ 518.5 مليار درهم بنهاية يناير 2022 مقارنة مع 460 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2021.