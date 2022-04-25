ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته منذ عامين

لندن (رويترز)

ارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياته منذ عامين، أمس الاثنين، مع اجتياح موجة من تجنب المخاطر الأسواق العالمية، في حين يتجه اليوان الصيني لتسجيل أكبر سلسلة خسائر على مدى ثلاثة أيام خلال ما يقرب من أربع سنوات بسبب المخاوف المتزايدة من التباطؤ الاقتصادي في الصين.

ومع دخول الحرب في أوكرانيا شهرها الثالث وتزايد المخاوف من تفشي «كوفيد-19» في شتى أنحاء الصين، والذي تسبب في تراجع الأسهم الصينية، تخلى المستثمرون عن عملات، مثل الدولار الأسترالي واليوان الصيني.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه أمام ست عملات رئيسية 0.6 بالمئة إلى 101.62، 2020. وهو في طريقه لتحقيق أكبر ارتفاع يومي له منذ 11 مارس.

وانخفض الدولار الأسترالي الذي كان أحد أكبر العملات تحقيقاً للمكاسب في الربع الأول من عام 2022 بفضل ارتفاع أسعار السلع الأساسية.