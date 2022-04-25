السبت 30 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته منذ عامين
ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته منذ عامين
26 ابريل 2022 02:21

لندن (رويترز) 

ارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياته منذ عامين، أمس الاثنين، مع اجتياح موجة من تجنب المخاطر الأسواق العالمية، في حين يتجه اليوان الصيني لتسجيل أكبر سلسلة خسائر على مدى ثلاثة أيام خلال ما يقرب من أربع سنوات بسبب المخاوف المتزايدة من التباطؤ الاقتصادي في الصين.
ومع دخول الحرب في أوكرانيا شهرها الثالث وتزايد المخاوف من تفشي «كوفيد-19» في شتى أنحاء الصين، والذي تسبب في تراجع الأسهم الصينية، تخلى المستثمرون عن عملات، مثل الدولار الأسترالي واليوان الصيني.
وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه أمام ست عملات رئيسية 0.6 بالمئة إلى 101.62،  2020. وهو في طريقه لتحقيق أكبر ارتفاع يومي له منذ 11 مارس.
وانخفض الدولار الأسترالي الذي كان أحد أكبر العملات تحقيقاً للمكاسب في الربع الأول من عام 2022 بفضل ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

الدولار الأميركي
الصين
اليوان الصيني
الولايات المتحدة
آخر الأخبار
سيلفا يمدد عقده مع سوسيداد
الرياضي
سيلفا يمدد عقده مع سوسيداد
اليوم 11:26
ألمانيا تسجل تراجعاً جديداً في معدل الإصابة بكورونا
عربي ودولي
ألمانيا تسجل تراجعاً جديداً في معدل الإصابة بكورونا
اليوم 11:25
أوكرانيا تتهم روسيا بسرقة "مئات الآلاف من الأطنان" من الحبوب
عربي ودولي
أوكرانيا تتهم روسيا بسرقة "مئات الآلاف من الأطنان" من الحبوب
اليوم 11:05
رابيو: «السيدة العجوز» لم تشاهد وجهي الحقيقي!
الرياضي
رابيو: «السيدة العجوز» لم تشاهد وجهي الحقيقي!
اليوم 10:33
اتحاد الكرة يكشف عن استراتيجية كرة السيدات
الرياضي
اتحاد الكرة يكشف عن استراتيجية كرة السيدات
اليوم 10:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©