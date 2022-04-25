ارتفاع مبيعات الملابس الجاهزة في أبوظبي

ريم البريكي (أبوظبي)

شهدت محال بيع الملابس الجاهزة في المراكز التجارية في أبوظبي إقبالاً كبيراً مع بداية العشر الأواخر من شهر رمضان واقتراب عيد الفطر السعيد، والنشاط المتوقع في حركة السفر.

وأوضح تجار ومسؤولو بيع في محال ذات علامات عالمية أن العملاء في تزايد، مشيرين إلى أن الأسبوع الأخير من الشهر في كل عام يشهد تزايداً أعلى مع اقتراب عيد الفطر السعيد، متوقعين أن تشهد المحال التجارية خلال الأسبوع الأخير زيادة أكبر تصل لنحو %100، خاصة مع عودة الحياة لسابق عهدها والسماح بالاحتفالات والتجمعات والزيارات العائلية.

وقالت ميريان موظفة مبيعات في محل ستراديفاريوس: هذه الفترة تُعد من الفترات الأكثر طلباً من قبل العملاء، مشيرة إلى أن فترة المناسبات الدينية والأعياد ترفع بشكل أكبر مبيعات السوق، وتحديداً على الملابس الجاهزة لكونها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً مع استقبال العيد بلباس جديد.

وأضافت أنه في شهر رمضان من كل عامٍ يشهد المحل زيادةً وازدحاماً كبيرين، موضحة أن بداية الشهر يكون هناك إقبال على شراء الملابس اليومية ومناسبات الزيارات العائلية، بينما في منتصف الشهر والأسبوع الأخير منه يشهد زيادة أكبر على شراء الموديلات والتصاميم العربية الفاخرة. وبينت ميريان أن الطلب أكبر من قبل المتسوقات الإماراتيات، من مختلف الأعمار سيدات وفتيات، حيث تحرص الأسر المحلية على شراء ملابس العيد والتجهيز قبل العيد بفترة، كما أوضحت أن المحل يحرص على تلبية احتياجات هذه المناسبة السعيدة، ومن خلال توفير تشكيلات كثيرة لذلك تحرص محالنا على طرح تشكيلات موسم الخريف والصيف مبكراً مع رمضان والعيد. وأكدت مريم عبدالرحمن مسؤولة مبيعات في محل أيوب للملابس الجاهزة، زيادة أعداد المتسوقين بالمقارنة بالأيام العادية، مشيرة إلى أن فترة رمضان والعيد تعتبر من أقوى الفترات التي تتسم بالحركة والنشاط.