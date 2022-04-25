«الإمارات للتنمية» يوقع مذكرة تفاهم مع وادي تكنولوجيا الغذاء

دبي (الاتحاد)

وقع مصرف الإمارات للتنمية مذكرة تفاهم مع وادي تكنولوجيا الغذاء، المنطقة المتكاملة التي تطورها مجموعة وصل لإدارة الأصول.

وتهدف المذكرة إلى تقديم حلول التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة العاملة داخل المشروع. وستسهم المذكرة أيضاً في دعم ريادة الأعمال والابتكار، وتعزيز المنظومة المتنامية لوادي تكنولوجيا الغذاء.

وقع الاتفاقية هشام القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول وأحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وذلك في المقر الرئيس لشركة وصل، بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الطرفين. واتفق الطرفان بموجب المذكرة على دعم رواد التكنولوجيا الذين يعملون، أو يتطلعون للعمل في مشروع لوادي تكنولوجيا الغذاء، وذلك من خلال توفير الحلول التمويلية، وتنظيم الفعاليات التعريفية، إضافة إلى إقامة الندوات وتقديم التدريب والإشراف والاستشارات ونقل المعرفة والخبرات.

وقال هشام القاسم: «يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع مصرف الإمارات للتنمية الذي سيوفر خبراته المالية لدعم الشركات القائمة والمحتملة، وتلبية مختلف احتياجاتها المالية. إن هذا النوع من الشراكات يعزز رؤية الحكومة لتنويع الاقتصاد، وذلك من خلال تشجيع المستأجرين على تأسيس أعمالهم في وادي تكنولوجيا الغذاء. وبما أنها تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، فإننا على ثقة تامة من أن جميع شركائنا المنتسبين للمشروع سيساعدون في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة في هذا المجال، لتحقيق رؤية الحكومة المتمثلة في تحويل الإمارات إلى مركز عالمي للحلول الغذائية والزراعية القائمة على التكنولوجيا».