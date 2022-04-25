1.48 مليار درهم أرباح «أبوظبي التجاري» الربعية

أبوظبي (الاتحاد)

ارتفع صافي أرباح بنك أبوظبي التجاري بنسبة 32% خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 1.483 مليار درهم مقارنة مع الربع الأول من عام 2021.

وارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 1% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي ليصل إلى 2.146 مليار درهم.

وبلغ الدخل من غير الفوائد 789 مليون درهم بانخفاض بنسبة 2% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي. وارتفع صافي الرسوم والعمولات بنسبة 10% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي ليصل إلى 487 مليون درهم.

وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 38.1%، وبلغت المصاريف التشغيلية 1.118 مليار درهم بارتفاع بنسبة 5% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي وبانخفاض بنسبة 1% مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي. وبلغ صافي المخصصات 294 مليون درهم بانخفاض بنسبة 58% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي.

وارتفع صافي القروض والسلفيات بنسبة 4% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي ليصل إلى 245.8 مليار درهم وبارتفاع بنسبة 1% مقارنة مع نهاية العام الماضي. كما تم تقديم تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة 13 مليار درهم في الربع الأول بما يعوض سداد بعض الشركات الكبرى لقروضها.

ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 10% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي ليصل إلى 261.9 مليار درهم وبانخفاض بنسبة 1% مقارنة مع نهاية العام الماضي. بلغت إيداعات العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 150.7 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2022 بارتفاع بمبلغ 13 مليار درهم مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث شكلت نسبة 57.5% من إجمالي ودائع العملاء.

بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.02%، كما بلغت نسبة الشق الأول 13.03%.

وبلغت تكلفة المخاطر 30 نقطة أساس عن الربع الأول من عام 2022. بلغت نسبة القروض المتعثرة 5.71% (بلغت نسبة القروض المتعثرة متضمنة صافي الأصول منخفضة القيمة (POCI) 7.10%). بينما بلغت نسبة تغطية المخصصات النقدية 86.9%، وبلغت نسبة التغطية عند إضافة الضمانات 141%.

علاء عريقات

وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: يسرني الإعلان عن نتائج الربع الأول من عام 2022 والتي تعكس الأداء القوي لبنك أبوظبي التجاري في ظل استمرار التعافي الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 32% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 1.483 مليار درهم، ما يمثل عائداً على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 12.6%.

واحرز البنك تقدماً ملموساً في تنفيذ استراتيجيته الخمسية لتعزيز القيمة المستدامة وزيادة الحصة السوقية والاستمرار في تقليل المخاطر المتعلقة بمحفظة القروض والتركيز على الاستثمار في الفرص الواعدة لدعم التحول الرقمي.

وأضاف «واصل البنك تنمية وتنويع محفظة قروضه مع تقديم تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة 13 مليار درهم في الربع الأول. وتماشياً مع استراتيجية أعمال البنك الخمسية، استمر البنك في تقديم القروض إلى الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع العام، فضلاً عن تقليل مخاطر التركيز بشكل كبير في قطاعات معينة مثل القطاع العقاري».