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الاقتصادي
«دبي للسلع» ينظم حملة ترويجية في كولومبيا
الزيارة تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وكولومبيا (من المصدر)
26 ابريل 2022 02:21

دبي (الاتحاد)

اختتم مركز دبي للسلع المتعددة حملته الترويجية «وُجد من أجل التجارة» في كولومبيا، في إطار جولته في أميركا اللاتينية، والتي شملت العاصمة الكولومبية بوغوتا ومدينة ميديلين، أحد أكبر المراكز التجارية في كولومبيا.
وجاءت هذه الزيارة بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وكولومبيا، ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، من خلال بحث سُبل التعاون والفرص التجارية الواعدة في كلا البلدين. وقد سلطت الحملة في كولومبيا الضوء على دور مركز دبي للسلع المتعددة في تعزيز سهولة تأسيس وممارسة الأعمال انطلاقاً من دبي، التي تتمتع ببنية تحتية داعمة تخدم مصالح مجتمع الأعمال المحلي في قلب الإمارة.
ونظمت جولة «وُجِد من أجل التجارة» بالشراكة مع جهات حكومية كولومبية تضمنت غرفة تجارة بوغوتا، ووكالة تعزيز الصادرات والسياحة «بروكولومبيا»، غرفة التجارة ميديلين لأنتيوكيا، ووزارة التجارة والصناعة والسياحة، ووزارة الزراعة والتنمية الريفية، وحضرها 225 من قادة الأعمال في كولومبيا. ويسعى المركز من خلال فعاليات التواصل والحملات الترويجية إلى جذب المزيد من الشركات الكولومبية المهتمة بممارسة الأعمال في دبي.

مركز دبي للسلع المتعددة
كولومبيا
أميركا اللاتينية
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