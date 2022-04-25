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الاقتصادي
«الإمارات للألمنيوم» توافق على تسهيلات ائتمانية متجددة
«الإمارات للألمنيوم» توافق على تسهيلات ائتمانية متجددة
26 ابريل 2022 02:21

أبوظبي (وام) 

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم موافقتها على تسهيل ائتماني متجدد مرتبط بمعدل التمويل المضمون للَّيلة الواحدة. ويعد معدل التمويل المضمون لليلة واحدة البديل الناشئ لسعر فائدة الإقراض بين مصارف لندن «ليبور» بالدولار الأمريكي، والذي كان معياراً معتمداً للإقراض العالمي لعقود. وبعد هذه الصفقة، أصبحت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إحدى أولى الشركات التي تعتمد تسهيلات ائتمانية مشتركة للشركات في الشرق الأوسط متوافقة مع معدل التمويل المضمون للَّيلة الواحدة كمعيار للتسعير، والذي يعتمد سعر الصرف الآجل لمعدل التمويل المضمون لليلة الواحدة في بورصة شيكاغو التجارية. وتساهم هذه الصفقة في إنشاء ممارسة سوقية لاستخدام هذا المعدل في المنطقة ومن قبل الشركات الصناعية في جميع أنحاء العالم. يوفر معدل التمويل المضمون لليلة الواحدة سعر فائدة قياسي استناداً إلى بيانات مستمدة من المعاملات التي يمكن رصدها. 

شركة الإمارات العالمية للألمنيوم
ليبوربو ستيلليلنو
لندن
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