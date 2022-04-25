البلاديوم يهوي حوالي 13% بفعل مخاوف من تضرر الطلب في الصين

لندن (رويترز) - هوت أسعار البلاديوم بما يصل إلى 13 في المئة اليوم الاثنين مع تضرر توقعات الطلب على المعدن الذي يستخدم في صناعة السيارات من إغلاقات مرتبطة بكوفيد-19 في الصين في حين خطفت زيادات تلوح في الأفق في أسعار الفائدة الأميركية الأضواء من الذهب. وعند الساعة 17.35 بتوقيت جرينتش، كان سعر البلاديوم في المعاملات الفورية منخفضا 9.7 بالمئة عند 2144.50 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى منذ 29 مارس عند 2068.82 دولار. وهبطت أسواق السلع الأولية بشكل عام مع تزايد المخاوف من أن إغلاقات تستمر لفترة طويلة في مدينة شنغهاي الصينية وزيادات محتملة في أسعار الفائدة الأميركية ستلحقان ضررا بالنمو العالمي والطلب. والبلاديوم، الذي يستخدم في أجهزة تنقية العادم بالمركبات لكبح الانبعاثات، منخفض حوالي 40 بالمئة منذ أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق في أوائل مارس بفعل القلق من أن الحرب في أوكرانيا قد تخفض المعروض من روسيا وهي منتج رئيس للمعدن. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 1896.80 دولار للأوقية في حين تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 1.9 بالمئة إلى 1897.90 دولار. وتضرر الذهب أيضاً من صعود مؤشر الدولار لأعلى مستوى في عامين، وهو ما يجعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وتراجع البلاتين 1.5 بالمئة إلى 915.99 دولار للأوقية بعد أن لامس أدنى مستوى منذ ديسمبر 2021 في حين هبطت الفضة 2.1 بالمئة إلى 23.63 دولار.