«أبوظبي الإسلامي» يوقع صفقة تمويل المرحلة الأولى من الجبيل

أبوظبي (الاتحاد) - أبرم مصرف أبوظبي الإسلامي صفقة تمويل إسلامي، لتطوير وبناء المخطط السكني الرئيسي في جزيرة الجبيل. وقع الاتفاقية في جزيرة الجبيل حمد راشد النعيمي رئيس مجلس إدارة جزيرة الجبيل للاستثمار، وناصر عبدالله العوضي الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي. وبموجب الاتفاقية، سيغطي التمويل المقدم من مصرف أبوظبي الإسلامي أعمال البنية التحتية وإنشاء حوالي 453 فيلا و133 تاون هاوس في المرحلة الأولى من تطوير جزيرة الجبيل، والتي من المقرر الانتهاء منها خلال الربع الرابع من عام 2023. وتمثل الاتفاقية التي تبلغ قيمتها 500 مليون درهم إماراتي أول اتفاقية تمويل إسلامي «إجارة» لمشروع جزيرة الجبيل، وتؤكد مواصلة مصرف أبوظبي الإسلامي التزامه وقدرته على تمويل المشاريع التنموية. يشمل مشروع جزيرة الجبيل على مجموعة من ست قرى سكنية تتميز بتصميمها الفريد والمبتكر وتقع بين جزيرتي ياس والسعديات، ومن المخطط لها أن تكون إحدى أبرز الوجهات السكنية المتميزة في إمارة أبوظبي. ويستهدف مشروع جزيرة الجبيل السكني بموقعه المركزي ومشاهده الساحلية الهادئة ومساحاته الخضراء التي تتخللها أشجار القرم كل من المواطنين والوافدين. ويتوقع أن يجذب المشروع بقراه الست نحو 10.000 ساكن في غضون السنوات الأربع المقبلة. وقال ناصر العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: «نحن سعداء اليوم بإعلان مساهمتنا في تنفيذ مشروع جزيرة الجبيل الذي سيقدم خياراً سكنياً راقياً لمجتمع أبوظبي، حيث يلبي المشروع متطلبات أسلوب الحياة العصري لسكان أبوظبي، ويوفر لهم فرصة الاستمتاع بالرقي المجتمعي في قلب هذه المشاهد الطبيعية الرائعة». وأضاف: «يؤكد تمويلنا لهذا المشروع، قدرة مصرف أبوظبي الإسلامي على تمويل المشاريع الكبيرة التي تلعب دوراً رئيسياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات. كما يعد دليلاً على نجاحنا في تكثيف نشاطنا التمويل للشركات، مع التركيز بشكل خاص على الشركات التي تسجل معدلات نمو مرتفعة في الدولة. ونتوقع أن يستمر نمو تمويل الشركات لدينا خلال الفترة المقبلة بشكل ملحوظ». ومن جهته، قال حمد راشد النعيمي، رئيس مجلس إدارة «جزيرة الجبيل للاستثمار»: «سعداء اليوم بتوقيع هذه الاتفاقية مع مصرف أبوظبي الإسلامي، والتي ستؤمن لنا قيمة التمويل المطلوبة لتطوير المرحلة الأولى من مشروع جزيرة الجبيل، ونتوجه بالشكر لفريق مصرف أبوظبي الإسلامي على دعمه المستمر. يأتي توقيع هذه الصفقة تأكيداً على التزام شركة جزيرة الجبيل للاستثمار بتطوير وجهة سكنية بارزة في قلب العاصمة الإماراتية، ومؤشراً واضحاً على استقرار سوق العقارات في أبوظبي. ومع نجاحنا ببيع 95% من الوحدات السكنية حتى الآن، سعداء بارتفاع الطلب والإقبال الكبير من قبل المشترين والمستثمرين، ونتطلع إلى مواصلة شراكتنا مع مصرف أبوظبي الإسلامي، بما يسهم في تطوير هذه الوجهة السكنية الفريدة في العاصمة أبوظبي».