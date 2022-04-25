وجهة جديدة لـ«العربية أبوظبي»



أبوظبي (الاتحاد) أعلنت «العربية أبوظبي»، عن إضافة وجهة جديدة إلى عملياتها التشغيلية بتسيير رحلات مباشرة بين أبوظبي وأحمد آباد أكبر مدن ولاية جوجارات في الهند، بدءاً من 13 مايو 2022. تتميز مدينة أحمد آباد النابضة بالحياة بتراثها الممزوج بين القديم والمعاصر، كما تساهم ثقافتها المتنوعة ومأكولاتها الشهية في جعلها وجهة سياحية سريعة النمو، حيث إنها تضم العديد من المعالم التراثية بما في ذلك المتاحف الاثرية القديمة والبحيرات الرائعة. وتمثل أحمد آباد الوجهة السابعة للعربية أبوظبي إلى الهند بعد كل من مومباي، كاليكوت، وتشيناي، وجيبور، وكوتشن، وتريفاندروم. وتعتبر الوجهة 21 للعربية أبوظبي منذ إطلاق عملياتها من مطار أبوظبي الدولي في شهر يوليو من عام 2020.