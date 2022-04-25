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الاقتصادي
الذهب عند أقل مستوى خلال 4 أسابيع مع رفع الفائدة الأميركية
رفع الفائدة الأميركية يعزز قوة الدولار ويقلص الطلب على الذهب
25 ابريل 2022 15:55

 لندن (رويترز) - تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى في أربعة أسابيع، حيث عززت الرهانات على ميل مجلس الاحتياطي الاتحادي لتشديد السياسة النقدية من قوة الدولار ونالت من الطلب على السبائك. وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1916.41دولار للأوقية بحلول الساعة 05.45 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 29 مارس عند 1914.58 دولار. كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 1917.40دولار للأوقية. ووسط توقعات برفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية في اجتماع مجلس الاحتياطي في مايو، راهن المتداولون يوم الجمعة على أن البنك المركزي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة أكثر في الشهور التالية. واستقر الدولار قرب أعلى مستوياته في عامين، مما يجعل الذهب المسعّر بالدولار الأميركي أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 23.73 دولار للأوقية، في أكبر انخفاض لها في أكثر من شهرين. وانخفض البلاتين 0.8 بالمئة إلى 923 دولاراً للأوقية في أقل مستوى منذ منتصف ديسمبر كانون الأول الماضي وتراجع البلاديوم 3.1 بالمئة إلى 2302.19 دولار.

أسعار الفائدة الأميركية
أسعار الذهب
البنك المركزي الأميركي
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