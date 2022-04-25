الأسهم الأوروبية تتراجع لأدنى مستوى في شهر

لندن (رويترز) - تراجعت الأسهم الأوروبية بأكثر من واحد في المئة اليوم الإثنين، بعدما طغت المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي في الصين والزيادات السريعة في أسعار الفائدة الأميركية على حالة الارتياح، جراء فوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الانتخابات. وبحلول الساعة 07.05 بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.9 بالمئة إلى أدنى مستوى منذ منتصف مارس. وانخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 2.0 بالمئة وهبط مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.9 بالمئة. وحصل اليورو على دفعة لفترة وجيزة بعد أن أظهرت نتائج الانتخابات التي جرت أمس الأحد فوز ماكرون المنتمي لتيار الوسط والمؤيد للاتحاد الأوروبي، مما طمأن الأسواق بشأن التزام فرنسا حيال أوروبا حتى لو كان برنامجه الاقتصادي سيعتمد الآن على الانتخابات البرلمانية المقررة في يونيو. وتفوقت الأسهم الفرنسية على مؤشر ستوكس 600 الأوسع نطاقاً خلال الأسبوعين الماضيين على أمل إعادة انتخاب ماكرون، بعدما أبقى تقدمه البسيط نسبياً في استطلاعات الرأي على منافسته مارين لوبان، التي تفضل تأميم الصناعات الرئيسية وخفض الضرائب، المستثمرون في حالة قلق. وشهدت الأسهم الآسيوية أسوأ جلسة لها منذ شهر ونصف الشهر اليوم الاثنين، مع تنامي المخاوف من أن بكين على وشك الانضمام إلى شنغهاي في عمليات الإغلاق.