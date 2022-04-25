13 مليون مسافر عبر مطار دبي خلال الربع الأول

مصطفى عبد العظيم (دبي) ارتفع عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى نحو 13.2 مليون مسافر، مقابل 5.74 مليون مسافر خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 128.5%، وفقاً لبيانات هيئة دبي للطيران المدني.

وأظهرت البيانات ارتفاع حركة المسافرين خلال شهر مارس الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ جائحة كوفيد-19، لتصل إلى أكثر من 5.28 مليون مسافر، في حين وصل العدد في شهر فبراير الماضي إلى 4.07 مليون مسافر وإلى أكثر من 3.7 مليون في يناير العام الجاري.

وعلى صعيد حركة الشحن أظهرت البيانات ارتفاع حجم الشحن الجوي عبر مطار دبي الدولي خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 532 ألفاً و221 طناً، بعد أن سجل نمواً بنسبة بلغت نحو 12.3% في حجم الشحن خلال مارس 2022 مقارنة بشهر فبراير السابق.