حمدان بن محمد: حريصون على توفير البيئة المثالية للشباب ورواد الأعمال

دبي (الاتحاد)

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي تشكيل «مجلس تجار حتّا»، والذي يأتي في إطار دعم الخطة الشاملة لتطوير حتّا المنبثقة عن خطة دبي الحضرية 2040، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأكد سموه أن توجيهات صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تشدد على توفير كل سبل الدعم لرواد الأعمال المواطنين، لا سيما الجيل الشاب من رواد الأعمال المواطنين، بحيث يكون المواطن ليس هو فقط محور الخطط التنموية التي تشهدها دبي فقط بل المشارك في صياغتها ونجاحها، حيث قال سموه: «رؤية وتوجيهات محمد بن راشد تركز على المواطن، ليس باعتباره محور الخطط التنموية فقط بل المشارك في صياغتها ونجاحها».

وأشار سموه، إلى أن مجلس تجار حتا، والذي يندرج تحت مظلة «غرفة دبي»، سيكون بمثابة مساحة لدعم التجار المواطنين في منطقة حتا، من خلال تبادل الخبرات والتنسيق المشترك فيما بينها، من أجل استثمار الفرص الواعدة التي تستحدثها وتتطلبها مسيرة التنمية في إطار الخطة الشاملة لتطوير حتّا، والتي ستنجز بسواعد وعقول وخبرة أبنائها.

وأكد سموه ثقته بقدرة وإمكانات التجار المواطنين في مختلف مناطق دبي على المساهمة في الخطط التطويرية الشاملة التي ستشهدها إمارة دبي خلال المرحلة المقبلة، وقيادة عجلة التنمية الشاملة، حيث قال: «حريصون على توفير البيئة المثالية للشباب ورواد الأعمال... نستمع منهم ونشاركهم الأفكار التطويرية لدعم منظومة اقتصاد الإمارة للخمسين القادمة».

فيما أكد سموه ثقته بإمكانات التجار المواطنين في استثمار وصناعة الفرص التي تضمن استمرار مسيرة التنمية في دبي، وتضرب المثل وتصنع القدوة للأجيال المقبلة في مختلف مجالات الأعمال والاستثمار، حيث قال سموه: نثق بإمكانات التجار المواطنين في استثمار وصناعة الفرص النوعية.. وابتكار أفكار وأدوات ومشاريع تجارية جديدة تسهم في رفع تنافسية الإمارة عالمياً، مشيراً سموه إلى أن مجلس تجار حتا سيكون خطوة أولى لمبادرات مشابهة ستكون بمثابة مساحة تتلاقى عندها أفكار التجار المواطنين لصالح الارتقاء بجودة أعمالهم بما يصب في صالح نموها، وفي صالح جودة الحياة لإخوانهم المواطنين وجميع المقيمين بإمارة دبي وضيوفها الزائرين.

واعتمد سموه تشكيل مجلس تجار حتا، برئاسة مانع أحمد الكعبي وعضوية كل من أحمد محمد الهاشمي، خليفة علي البدواوي، بخيت محمد المقبالي، ماجد خلفان البدواوي، خليفة سعيد المطيوعي، محمد خليفة الكعبي، خالد عبدالله البدواوي، خالد علي البدواوي. ليكون أول تشكيل للمجلس ضمن توجيه سموه، فيما يستهدف مجلس تجار حتا، الذي يندرج تحت مظلة «غرفة دبي»، دعم الاستفادة من الفرص الاقتصادية القادمة لحتا، وإشراك شبابها في إنشاء وإدارة المشاريع التنموية والسياحية وتسريع مسيرة النمو في منطقة حتا الحيوية.

ويدعم تشكيل مجلس «تجار حتا» إبراز تجار المنطقة ودعمهم، ونقل المعرفة من التجار ذوي الخبرة لنظرائهم الجدد، عبر العديد من الآليات المبتكرة، منها استعراض قصص النجاح من أجل تحفيز رواد الأعمال الشباب وإرشادهم في مشاريعهم الجديدة، وتحفيز رواد الأعمال عموماً في المنطقة على تبادل ومشاركة الموارد المتاحة، وتعريف سكان المنطقة بتفاصيل عن أبرز التجار الإماراتيين وغيرهم، كما أن المجلس سيكون بمثابة حلقة وصل بين التجار والجهات الحكومية لتطوير منظومة ريادة الأعمال في دبي ودعم تنافسيتها عالمياً.