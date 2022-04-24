طحنون بن زايد آل نهيان: استراتيجية «العالمية القابضة» مواصلة تحقيق الأرباح المستدامة

يوسف البستنجي (أبوظبي)



قال سمو الشيخ طحنون بن زايدآل نهيان رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة، إن استراتيجية الشركة تتمثل في مواصلة تحقيق الأرباح المستدامة، وإعادة استثمارها لتمويل النمو المتسارع للمجموعة، ومضاعفة العائدات للمساهمين.

وأضاف سموه في كلمة له بمقدمة التقرير السنوي للشركة: «في عام 2021 سجلت الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة 303%، وحققت أرباحاً صافية بلغت 11.57 مليار درهم إماراتي وعائداً بنسبة 27% على حقوق المساهمين».

والشركة العالمية القابضة، هي شركة استثمارية قابضة تتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً لها، وهي مجموعة استثمارية عالمية، لها 302 شركة تابعة و14 شركة زميلة و9 شركات إئتلاف، ولها وجود في الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

ويشار إلى أن القيمة السوقية للشركة بلغت 399 مليار درهم وفقاً لأسعار الإغلاق يوم الجمعة الماضية، حيث بلغ سعر السهم 219 درهماً.

وقال سموه: «إلى جانب قوة نموذج أعمالنا، وتنويع محفظتنا الاستثمارية، ومرونة فريق العمل في الشركة، حدثت زيادة الإيرادات التي بلغت ثلاثة أضعاف نتيجة لاتخاذ قرارات جريئة وعملية، وتطبيق استراتيجية تركز على المستقبل، وتستهدف عمليات الاستحواذ الحيوية التي يمكنها تحمل ظروف السوق الخارجية المتغيرة».

وأضاف: «مع دخولنا في عام آخر يتميز بظروفه غير الاعتيادية، نحن على ثقة من أن الزخم الدؤوب الذي حققته الشركة يجعلها في وضع جيد يتيح لها إمكانية مواصلة نمطها من الأداء القابل للتطوير على المدى الطويل».

وأوضح أن استراتيجية الشركة تتمثل في عام 2022 في مواصلة تحقيق الأرباح المستدامة على الصعيدين التلقائي والمخطط له، وإعادة استثمارها لتمويل النمو المتسارع للمجموعة، ومضاعفة العائدات لمساهمينا نتيجة لذلك.وقال: «نهدف إلى الحفاظ على نمو منظومتنا مع الكيانات المؤسسية المناسبة التي تشاركنا قيمنا الأساسية وأخلاقياتنا وطموحاتنا في جميع أنحاء العالم».

ووفقاً للتقرير السنوي للشركة فقد سجلت الشركة العالمية القابضة، وهي واحدة من أكبر الشركات القابضة في دول مجلس التعاون، نمواً جوهرياً في عام 2021، وواصلت الشركة وشركاتها التابعة والتي يشار إليها مجتمعة بـ المجموعة، استراتيجية النمو في عام 2021 من خلال عمليات الإستحواذ الإستراتيجية التي تتماشى مع رؤيتها طويلة الأجل، لتصبح شركة قابضة متنوعة الأصول في المنطقة.

وبين التقرير أن الشركة مدعومة بإستراتيجية نمو واضحة، والتي تشمل تحديد واستحواذ الأعمال التجارية والتي من المتوقع نموها، حققت إدارة المجموعة وفرقها عاماً ناجحاً آخر في 2021، حيث بلغت إيرادات المجموعة 28.56 مليار درهم وبلغت الأرباح 11.57 مليار درهم مع إرتفاع بنسبة 305% و284% على التوالي مقارنة بعام 2020.

وتواصل الشركة العالمية القابضة العمل من أجل تعزيز الابتكار والاستدامة وتنمية المجتمع والنمو الاقتصادي في الأسواق التي تعمل بها، من خلال عمليات الاستحواذ التكتيكية للشركات.

وبالتزامن مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، تتماشى الشركة العالمية القابضة أيضاً مع خطط التنمية الخمسينية في دولة الإمارت العربية المتحدة، من خلال المشاركة والمساهمة في العديد من الصناعات من خلال التفكير المنهجي والاستعداد للمستقبل والإبداع والمرونة والتحول الرقمي.

وأوضح القترير أنه في نهاية 2021 أصبح لدى الشركة العالمية القابضة 302 شركة تابعة و14 شركة زميلة و9 شركات إئتلاف، جميعها تعمل في مجالات مختلفة، بما في ذلك تجهيز الأغذية وتوزيعها، والعقارات، والاستثمارات، والتقنيات الحديثة، والرعاية الصحية، والتعليم، والترفيه، وتأجير الدراجات النارية، من بين أمور أخرى.

وقال الشركة: إنها مع الشركات التابعة لها، ستواصل التركيز على رؤيتها لبناء شركة قابضة قوية تحتوي على أصول تشغيلية متنوعة، من خلال عمليات الإستحواذ الإستراتيجية في الصناعات النامية وإنشاء شركات مبتكرة تضيف قيمة، وتحقق تحسينات مستدامة للمجتمعات في الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي بشكل عام.