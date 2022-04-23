متاجر ومخابز وشركات وساطة تقبل العملات المشفرة

يوسف العربي (أبوظبي)

بدأت متاجر ومخابز وشركات تطوير عقارية واستشارات في الإمارات قبول المدفوعات بالعملات المشفرة، بالتزامن مع إعلان شركات العالمية قبول هذا النوع من المدفوعات.

ويشهد تبني العملات المشفرة زخماً كبيراً في الإمارات بالتزامن مع نمو الاقتصاد الرقمي، والزيادة المطردة لتقنيات الـ «بلوك تشين»، كما تعد الإمارات مركزاً عالمياً للتقنيات المالية.

وتتميز عملية الدفع بالعملات المشفرة بالسرعة والأمان، كما تقدمها الشركات من دون فرض رسوم مدفوعات على المستخدمين.

وأعلنت علامة «بيك أن مور» التجارية، التي افتتحت أول فرع لها في دبي، قبول التعامل بعدد كبير من العملات الرقمية المشفرة، منها «بيتكوين» و«سولانا» وعملة «شيبا اينو» و«الإيثريوم» و«التيثر».

محمد الحمادي

إقبال كبير

وقال محمد الحمادي مالك العلامة التجارية «بيك إن مور»، لـ «الاتحاد» إن الاستثمار في العملات الرقمية بدأ منذ العام 2018، كما أنه رصد إقبال شريحة كبيرة من المتعاملين على الاستثمار في هذا النوع من العملات.

ولفت إلى أن قرار قبول الدفع بالعملات المشفرة لاقى استجابة واسعة من العملاء من مختلف الأعمار، منوهاً أن معالجة المدفوعات بالعملات المشفرة تتميز بالسرعة وسهولة الاستخدام، كما أن عمليات الاسترجاع تتم بسهولة بالعملة المحلية.

ونوه بأن العالم يشهد التحول نحو الدفع بطرق مختلفة وبخاصة العملات الرقمية والمشفرة، مشيراً إلى أن تدشين هذا المقهى وقبول الدفع بالعملات الرقمية يأتي استجابة لطلب الناس، وبالاتساق مع استراتيجية إمارة دبي نحو تبني هذه الطرق الجديدة في الدفع.

وتتولى شبكة «ميكسين» إدارة منصة الدفع مفتوحة المصدر الخاصة بالمقهى، والتي تسمح للعملاء بدفع مقابل مشترياتهم بالبيتكوين والإيثريوم والتيثر وثلاث عملات إلكترونية أخرى رئيسية.

رواتب رقمية

وأعلنت خدمة توصيل البقالة «يالا ماركت»، «YallaMarket» التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، قبول العملات المشفرة كشكل من أشكال الدفع على تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها، بالشراكة مع منصة تبادل العملات المشفرة في البحرين «كوين مينا».

ويقبل موقع «يالا ماركت» العملات المشفرة من نوع (التيثر) و«USDT»، كما أعلنت الشركة أنها تخطط لدفع الرواتب عبر الأصول الرقمية في المستقبل.

وتعد شركة «CoinMena» بمثابة بورصة أصول رقمية مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي.

وقال طلال الطباع، الرئيس التنفيذي لشركة «كوين مينا» في تصريحات سابقة، عقب الإعلان هذه الشراكة، إن استخدام العملات المشفرة كوسيلة للتبادل أمر شائع لا يحتاج إلى تردد، حيث يشبه خبراء بالشركات التي بدأت في استخدام الإنترنت منذ 20 عاماً.

إسماعيل الحمادي

حسومات مشفرة

وقالت شركة سمانا للتطوير العقاري الإماراتية، في وقت سابق إنها بدأت قبول التعامل بعملة «دوج كوين» المشفرة، كأحد خيارات الدفع لمشروعها السكني المقبل في قرية جميرا الدائرية بدبي.

وأضافت «سمانا» أن استخدام العملة المشفرة في المعاملات العقارية يسهم في جذب المستثمرين الدوليين إلى قطاع العقارات في دبي.

وقالت «سمانا» إنها ستقدم خصماً بـ5% من أسعار الوحدات للعملاء الذين سيستخدمون «دوج كوين» في الدفع.

وأضافت سمانا إنها ستستخدم منصة «بينانس» لتداول العملات المشفرة، الكائن مقرها في جزر كايمان، وهي من أكبر منصات تداول العملات المشفرة في العالم، لإجراء المدفوعات بعملة «دوج كوين».

ومن جانبه قال إسماعيل الحمادي المؤسس والرئيس التنفيذي للرواد للعقارات، المتخصصة في الاستشارات والتسويق العقاري، إن العالم يشهد تغييرات كبيرة على صعيد وسائل الدفع الإلكترونية.

ونوه أنه في ظل تركيز دولة الإمارات العربية المتحدة على الاقتصاد الرقمي تبرز أهمية التوسع في قبول العملات المشفرة كشكل من أشكال الدفع الإلكتروني. ولفت الحمادي إلى أن العديد من شركات التطوير والوساطة أعلنت بالفعل قبولها العملات المشفرة، وهو الأمر الذي يوفر مرونة أكبر للسوق العقارية، لاسيما أن معظم المستثمرين العقاريين من شرق آسيا والتي تتميز بكثرة المتعاملين بهذا النوع من العملات.

سلاسل عالمية

وعالمياً، أعلنت فنادق ومنتجعات بافيليون ومقرها هونغ كونغ أول سلسلة فنادق دولية تتبنى الدفع بوساطة العملة الافتراضية.

يشهد العالم تغيرات سريعة في استخدام العملات المشفرة، واعتمادها إحدى الطرق المفضلة في مختلف المعاملات المالية،

واعتباراً من بداية أبريل الماضي سمح وسيط التأمين العملاق «أكسا» للعملاء في سويسرا باستخدام بتكوين كخيار دفع لفواتيرهم، وكان قرار تبني العملات المشفرة قيد الإعداد منذ أن لاحظت أبحاث السوق التي أجرتها الشركة في عام 2019 أن ما يقرب من ثلث المشاركين، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاماً، قد استثمروا بالفعل فيها أو كانوا مهتمين بالقيام بذلك.

ويمكن لعملاء شركة ستاربكس للمشروبات الساخنة والباردة والقهوة، استخدام تطبيق (Bakkt) الجديد لدفع ثمن المشروبات والسلع باستخدام بتكوين المشفرة.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية البولندية أنها ستقبل بتكوين كطريقة دفع للرحلات الجوية، على الرغم من السنوات الست التي مرت منذ قرارها، لا تزال الشركة واحدة من شركات الطيران الأوروبية الوحيدة التي تسمح بالعملة المشفرة كخيار للدفع.

وكانت شركة لاش (Lush) لمستحضرات التجميل، واحدة من أولى الشركات العالمية التي تكيفت مع استخدام العملات المشفرة، واحتضنتها بالكامل في عام 2017 عندما بدأت شركة مستحضرات التجميل المصنوعة يدوياً في السماح بدفع بتكوين مقابل منتجاتها على موقعها الإلكتروني.