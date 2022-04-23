الأجانب يضخون 433 مليون درهم بالأسهم المحلية في 5 جلسات

يوسف البستنجي (أبوظبي)

واصلت أسواق المال الإماراتية صعودها خلال الجلسات الخمس الماضية، بدعم تدفق سيولة كبيرة على التداولات بلغت قيمتها 11.3 مليار درهم، في الوقت الذي ضخ فيه المستثمرون الأجانب في الأسواق ما يقارب 433 مليون درهم جديدة (صافي شراء)، ما دفع الكثير من الأسهم القيادية إلى مستويات قياسية جديدة.

وحلقت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوقي المالي بالدولة لتصل إلى 2.534 تريليون درهم، بزيادة قيمتها نحو 30 مليار درهم، حققتها خلال الأسبوع الماضي.

وتعززت الثقة بأداء أسواق المال الإماراتية نتيجة تحسن التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وظهور مؤشرات قوية على توجه الشركات نحو التوسع في أعمالها ونشاطها الاستثماري، إضافة إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية، والعودة التدريجية للحياة الطبيعية وتخفيف القيود الخاصة بمواجهة وباء كوفيد-19.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنحو 25 مليار درهم جديدة، لتصل إلى 1.945 تريليون درهم، وفقاً لأسعار الإغلاق الرسمية بنهاية الأسبوع الماضي، مقارنة مع 1.920 تريليون درهم بنهاية الأسبوع الأسبق.

وحظي سوق أبوظبي بدعم كبير من قطاعي «العقار» والمال، نتيجة ارتفاعهما بنسبة 4.4% و3.69% على التوالي، كما سجل قطاع الصناعة ارتفاعاً بنسبة 3.65% خلال الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، فقد سجل قطاع الاتصالات ضغطاً على المؤشر العام بتراجعه 4.25%.

واستمر المستثمرون الأجانب بضخ مزيد من رؤوس الأموال في أسهم الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث أظهرت محصلة تداولاتهم الأسبوع الماضي أنهم استحوذوا على نحو 21.5% من إجمالي قيمة التداولات خلال الجلسات الخمس، وأن نتيجة تداولاتهم سجلت 332 مليون درهم (صافي شراء). وتظهر البيانات الصادرة عن السوق أن تداولات المستثمرين الخليجيين سجلت صافي بيع بقيمة 125 مليون درهم، فيما بلغت محصلة تداولات المستثمرين العرب 42 مليون درهم صافي شراء، والمستثمرين الأجانب (غير العرب) 414 مليون درهم صافي شراء.

ونتيجة لإجمالي التغييرات في أسعار الشركات المدرجة، أغلق المؤشر لعام لسوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 10112.51 نقطة، بارتفاع 1.62% خلال الأسبوع، قريباً من أعلى مستوياته التاريخية، وبلغت قيمة التداولات على أسهم الشركات المدرجة في سوق العاصمة أبوظبي خلال الجلسات الخمس نحو 8.34 مليار درهم.

وكانت محصلة التداولات خلال الأسبوع ارتفاع أسعار الإغلاق لـ 29 شركة مقابل تراجع أسعار 26 شركة، فيما ظلت أسعار 32 شركة مستقرة دون تغيير، مقارنة مع أسعار إغلاقها في الأسبوع الأسبق.

وارتفع سعر سهم الشركة العالمية القابضة إلى مستويات غير مسبوقة خلال الأسبوع، وأغلق بنهاية تداولات يوم الجمعة عند 219 درهماً، محتفظاً بمعظم مكاسبه التي حققها خلال الأسبوع، رغم عمليات جني أرباح نفذها مستثمرون على السهم خلال الجلسة الأخيرة.

كما بلغ سعر سهم الدار العقارية 5.37 درهم، وأغلق سهم بنك أبوظبي الأول على سعر 22.98 درهم، وارتفع سهم ألفا ظبي القابضة إلى 27.52 درهم.

سوق دبي

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 2.25% تعادل زيادة بقيمة 81.1 نقطة، ليغلق عند مستوى 3682.82 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي، مقارنة مع 3601.7 نقطة بنهاية الأسبوع الأسبق.

وزادت القيمة السوقية الإجمالية للشركات لمدرجة بالسوق بنحو 4.8 مليار درهم لتبلغ 589.2 مليار درهم، بنهاية الأسبوع الماضي، مقارنة مع 584.4 مليار درهم في نهاية الأسبوع الأسبق.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن السوق، فإن صافي التدفقات الجديدة للاستثمار الأجنبي، التي ضخها المستثمرون في السوق خلال الأسبوع، تقدر بنحو 101 مليون درهم صافي شراء.

وشهدت الجلسات الخمس في سوق دبي المالي إجمالي تداولات بقيمة 2.95 مليار درهم.

وتظهر بيانات السوق أن الأسهم القيادية استمرت بالارتفاع خلال الأسبوع، حيث أغلق سهم إعمار العقارية عند مستوى 6.32 درهم، كما بلغ سهم بنك دبي الإسلامي 6.29 درهم، وسهم «الإمارات دبي الوطني» 15.20 درهم، فيما تماسك سهم ديوا عند مستوى 2.85 درهم، وسهم سوق دبي المالي عند مستوى 2.69 درهم.