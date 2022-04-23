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الاقتصادي
وزير المالية الألماني يحذر من «الركود التضخمي»
وزير المالية الألماني يحذر من «الركود التضخمي»
23 ابريل 2022 17:51

برلين (د ب أ)

حذر وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر من التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية على أوكرانيا.
وخلال مشاركة افتراضية في المؤتمر الاتحادية لحزبه الديمقراطي الحر، قال ليندنر، الموجود حالياً في واشنطن، اليوم السبت إن ألمانيا يجب أن تستعد لـ«ركود تضخمي» وضعف وتيرة سير الاقتصاد، مع تنامي انخفاض قيمة الأموال.
وأشار زعيم الحزب الديمقراطي الحر إلى «خطر إفقار الكثير من الناس»، فضلاً عن وجود خطر أيضاً في القدرة على كسب لقمة العيش كما كان من قبل.
وتحدث ليندنر عن تضرر الثقة في ألمانيا كمقصد للاستثمار، وقلة الاستعداد لدى الشركات لتحمل المخاطر.
وحذر ليندنر من أن الركود التضخمي يمكن أن يؤدي إلى حدوث أزمة استقرار عميقة بشكل سريع، وظهور خطر الجوع في أنحاء من العالم.
وقال ليندنر:«ليست العقوبات المفروضة على روسيا، هي التي أدت إلى مخاطر في الاقتصاد العالمي حالياً، بل إن حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين هي التي أدت إلى تعطيل التعافي بعد الجائحة».
وأوضح:«نحتاج من ناحية إلى نمو اقتصادي أكثر وأقوى، ولن ينجح ذلك في موقف يشهد ندرة واختناقات توريد وأسعاراً مرتفعة من خلال توزيعنا للمزيد والمزيد من الأموال والإعانات الحكومية».
وطالب ليندنر بالاستثمار في التعليم والبحث العلمي وحل التحديات الخاصة بجذب الكوادر الفنية المتخصصة، وبتسريع القضاء على البيروقراطية وإجراءات التخطيط.

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