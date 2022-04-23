الأسهم الأميركية تتراجع بفعل تلميحات «الفائدة»

شريف عادل (واشنطن)

بعد يومٍ واحد من إعلان جيرومي باول، رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي، انفتاحه على رفع الفائدة على أموال البنك نصفاً بالمائة خلال اجتماعات البنك القادمة، المقرر لها الأسبوع الأول من شهر مايو، تراجعت أسعار أغلب الأسهم الأميركية بصورة كبيرة، ليسجل مؤشر داو جونز الصناعي أسوأ أيامه منذ عام 2020.

وفي آخر أيام التعامل بالأسبوع، خسر مؤشر داو جونز الصناعي 2.8% من قيمته، تمثل أكثر من 980 نقطة، وتراجع مؤشر إس آند بي بنفس النسبة في أسوأ أيامه في شهر أبريل، بينما خسر مؤشر ناسداك 2.6% من قيمته، ليكون الأسبوع المنتهي هو الرابع على التوالي من الخسائر لمؤشر داو جونز الذي خسر في تسعة من الأحد عشر أسبوعاً الأخيرة.

وبلغت الخسائر الأسبوعية للمؤشر الأشهر في العالم 1.9%، ولمؤشر إس آند بي 2.8%، بينما كان مؤشر ناسداك أكبر الضحايا بنسبة خسائر أسبوعية 3.8%.

واعتبر بريان برنس، مدير إدارة الاستثمار لدى كومونولث فاينانشيال نتوورك، أن التراجعات الأخيرة في أسعار الأسهم تؤكد ابتعاد المستثمرين عن فكرة عدم وجود بدائل للاستثمار في الأسهم، والتي يطلق عليها اختصاراً TINA، مشيراً، في لقاء مع محطة سي إن بي سي الإخبارية المعنية بأخبار الاقتصاد والأسهم، إلى أن الأسبوع المنتهي يعد الأسبوع الثاني على التوالي الذي يشهد تدفقات ضخمة من صناديق الأسهم، مضيفاً أن «يوماً مثل يوم الجمعة يؤكد استمرار النظرة المتشائمة خلال الفترة المقبلة».

وألقى محللون باللوم في الخسائر الأخيرة على توالي التصريحات من مسؤولي البنك الفيدرالي التي تشير إلى استعداد البنك لرفع الفائدة أكثر من التوقعات السائدة حالياً، وهو ما اعتادت وول ستريت على اعتباره تخفيضاً متكرراً لتقييم الشركات، وخاصة شركات التكنولوجيا الكبرى التي يُتوقع لها تحقيق النسبة الأكبر من أرباحها مستقبلاً. وخسر مؤشر ناسداك، الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا أكثر من اثنين بالمائة في كل أسبوع من الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

وتابع المستثمرون خلال الأسبوع المنتهي نتائج أعمال عدد من الشركات عن الربع المنتهي، بحثاً عن علامات عن مدى قوة الاقتصاد الأميركي، وقدرة الشركات على التعامل مع معدل التضخم الآخذ في الارتفاع.

وحتى الآن، ومن بين الشركات التي أعلنت نتائج أعمالها خلال هذا الأسبوع، تجاوز نحو 80% توقعات المحللين، وهي نسبة تفوق متوسط السنوات الخمسة الأخيرة، كما يقول موقع «فاكتست Fact Set» المتخصص في تجميع وتحليل البيانات، الأمر الذي ساعد على تخفيض حدة خسائر الأسهم.

وجاءت البيانات الأكثر سلبية من شركات قطاعي الرعاية الصحية ومبيعات التجزئة، وعلى رأسها الشركة المالكة لمجموعة المستشفيات HCA للرعاية الصحية، التي خسر سهمها ما يقرب من 22% من قيمته يوم الجمعة، بعد توقعها انخفاض إيراداتها في عام 2022.