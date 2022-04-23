وثيقة مصرية تستهدف تعظيم مشاركة القطاع الخاص

القاهرة (د ب أ) -

أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، أن هناك وثيقة جديدة لسياسة ملكية الدولة، تُعد استراتيجية قومية تستهدف تعظيم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يُمثِّل «رسالة طمأنة» للمستثمرين المحليين وعنصر جذب للاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية.

ونقلت رئاسة مجلس الوزراء المصرية عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» اليوم السبت عن الوزير معيط قوله، في لقائه مع ممثلي بنك التصدير والاستيراد الأميركي، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن «مصر أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات بفرص تنموية واعدة،

ترتكز على بنية أساسية داعمة وقوية، باتت أكثر قدرة على استيعاب توسيع الأنشطة الاستثمارية، حيث أنفقنا على تطويرها خلال السبع سنوات الماضية 400 مليار دولار»، موضحًا أن خطة التعافي الاقتصادي من آثار الأزمة العالمية الراهنة تتضمن حزمة من الإجراءات المحفزة للاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة القطاع الخاص.

وأضاف أن بنك التصدير والاستيراد الأميركي يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، داعياً البنك للاستفادة من الفرص الاستثمارية خاصة في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات، وتحلية المياه، والدواء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والحديد والصلب والنقل والمواصلات.

وأعرب عن تطلعه إلى قيام البنك بدور تمويلي منخفض التكلفة للمشروعات الخضراء، متطلعا لدور أكبر للشركاء الدوليين أيضًا في تمويل المشروعات التنموية خاصة الخضراء في مصر على نحو يُسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، وإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين.