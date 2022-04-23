ارتفاع أسعار واردات القمح في كوريا الجنوبية

سول (د ب أ)

أظهرت بيانات في كوريا الجنوبية أن أسعارواردات القمح في البلاد الجنوبية ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في مارس الماضي منذ 13 عاماً بسبب تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا واختناق سلاسل التوريد العالمية، مما فرض ضغوطاً تصاعدية على أسعار المواد الغذائية في البلاد.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم السبت أن أسعار واردات البلاد من القمح للطن الواحد بلغت 402 دولار أمريكي الشهر الماضي، وذلك بزيادة نسبتها 8.8% عن الشهر السابق عليه، وهي أعلى زيادة لها منذ ديسمبر 2008، وفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة الجمارك الكورية ومصادر صناعية.

ويرجع الارتفاع الكبير في أسعار واردات القمح إلى تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، وارتفاع تكاليف الشحن البحري نتيجة لاضطراب سلاسل التوريد العالمية.

ونقلت يونهاب عن مراقبي السوق القول إن كوريا الجنوبية تستورد القمح من روسيا وأوكرانيا بشكل أساسي لتغذية الحيوانات، لكن الأزمة الأوكرانية أدت إلى ارتفاع الأسعار العالمية للحبوب. وفي مارس، استوردت كوريا الجنوبية 429 ألف طن من القمح بقيمة 172.5 مليون دولار.

وكان سعر استيراد طن القمح من الولايات المتحدة هو الأعلى، بواقع 475 دولاراً، ثم بـ 452 دولاراً، وأستراليا بـ 360 دولاراً.

وقال محللون إن هناك مخاوف من أن تؤدي القفزة في تكاليف استيراد القمح إلى ارتفاع الأسعار المحلية للأغذية التي تعتمد على القمح وتكاليف تناول الطعام خارج المنزل.

وبالإضافة إلى ذلك، أعرب المحللون عن قلقهم من أن أسعار استيراد القمح من المرجح أن ترتفع أكثر في المستقبل بسبب الحرب الطويلة في أوكرانيا واختناق سلاسل التوريد العالمية.

ونمت أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية بنسبة 4.1% على أساس سنوي في مارس بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وسط الغزو الروسي لأوكرانيا، لتتجاوز حاجز 4% لأول مرة منذ ديسمبر2011.