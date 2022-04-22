194 ألف غرفة فندقية في الإمارات بنهاية 2021

مصطفى عبد العظيم (دبي)

ارتفعت الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية بالدولة بنهاية عام 2021، لتصل إلى 193 ألفاً و913 غرفة، مقابل 180 ألفاً و257 غرفة في عام 2020، بنمو نسبته %7.8، وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وأظهرت البيانات نمو عدد المنشآت الفندقية في الدولة خلال عام 2021 بنسبة %5 ليصل إلى 1144 منشأة، مقارنة مع 1089 منشأة في عام 2020، بإضافة 55 منشأة جديدة ضمت أكثر من 13 ألفاً و656 غرفة، وذلك لتلبية الطلب القوي على الحركة السياحة الوافدة للإمارات تزامناً مع استضافة إكسبو 2020 دبي، والعديد من الفعاليات العالمية الكبرى وتخفيف قيود السفر.

ووفقاً للبيانات ارتفع متوسط الإشغال الفندقي في الدولة خلال العام الماضي إلى 67%، مقارنة مع متوسط قدره 55% في عام 2020، مقترباً من مستويات إشغال الفنادق خلال عام 2019، وليحل بذلك في صدارة الأفضل عالمياً بحسب العديد من تقارير المؤسسات المتخصصة في البيانات الفندقية.

وأظهرت البيانات التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، ارتفاعاً تدريجياً في الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية في الدولة خلال السنوات الخمس الأخيرة من 1058 منشأة في عام 2017، إلى 1106 منشآت في عام 2018 وإلى 1136 منشأة في عام 2019، قبل أن تنخفض قليلاً في عام 2020 نتيجة لجائحة كوفيد-19 إلى 1089 منشأة، لتعود للارتفاع مرة أخرى في عام 2021 لتصل إلى 1144 منشأة تجاوزت بها أرقام عام ما قبل الجائحة، بنمو قدره 10.9% عن عام 2020.

وفي المقابل زادت الطاقة الاستيعابية للغرف خلال تلك الفترة من 2017 وحتى نهاية 2021، بنسبة 19.5%، بارتفاعها من 162 ألفاً و225 غرفة في عام 2017، إلى 193 ألفاً و 913 غرفة، بزيادة 31 ألفاً و688 غرفة، حيث شهدت الفترة ارتفاع عدد الغرف تدريجياً إلى 173 ألفاً و86 غرفة، في عام 2018، وإلى 183 ألفاً و193غرفة في عام 2019، قبل أن ينخفض إلى 180 ألفاً و257 غرفة في عام2020، ليعود للارتفاع بقوة في العام 2021 وصولاً إلى أعلى مستوى للطاقة الاستيعابية للغرف على الإطلاق عند 193 ألفاً و913 غرفة.

وقاد النشاط السياحي في الدولة المطورين العقاريين والمستثمرين المحليين والدوليين، إلى جانب العلامات الفندقية المحلية والعالمية، نحو اقتناص الفرص الهائلة في القطاع السياحي الإماراتي، الأمر الذي انعكس على نمو قوي في أعداد المنشآت الفندقية.

وفيما تعكس الزيادة المستمرة في أعداد المنشآت والغرف الفندقية في دولة الإمارات خلال السنوات الماضية، مدى التطور القوي في القطاع السياحي على مستوى إمارات الدولة، إلى جانب تحولها إلى وجهة سياحية متكاملة، تلبي تطلعات مختلف أنواع السياح من مختلف دول العالم، إلى جانب تحولها إلى وجهة استثمارية مفضلة للاستثمارات السياحية، يواصل القطاع استقطابه العديد من المشروعات الفندقية خلال السنوات المقبلة، حيث يقدر تقرير شركة توب هوتيل بروجيكتس، المتخصصة في الأبحاث الفندقية، عدد المشروعات الفندقية قيد الإنشاء في دولة الإمارات حالياً بنحو 161 مشروعاً تضم 45 ألفاً و322 غرفة.

ووفقاً للتقرير يبلغ عدد المشروعات قيد الإنشاء من فئة الخمس نجوم نحو 92 مشروعاً تضم 26 ألفاً و882 غرفة فندقية، فيما يبلغ عدد المنشآت قيد الإنشاء من فئة الأربع نجوم نحو 69 مشروعاً.

وأفادت بيانات الشركة أن غالبية المنشآت قيد الإنشاء تتركز في دبي مسجلة 108 مشروعات بطاقة 32 ألفاً و705 غرف فندقية، مقابل 16 مشروعاً بطاقة 5 آلاف غرفة في رأس الخيمة، و14 مشروعاً بطاقة 2454 للشارقة.