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الاقتصادي
10.8 مليار درهم قروض جديدة للقطاع العام
1.137 تريليون درهم تمويلات القطاع الخاص بنهاية يناير
23 ابريل 2022 01:54

يوسف البستنجي (أبوظبي) 

ضخت البنوك العاملة بدولة الإمارات تمويلات وقروضاً جديدة للقطاع العام المحلي بقيمة 10.8 مليار درهم  خلال شهر يناير 2022 لترتفع قيمة التمويلات الممنوحة لهذا القطاع إلى 256.2 مليار درهم، مقارنة مع 245.4 مليار درهم في ديسمبر 2021، بحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.
أما الرصيد الإجمالي للتمويلات المصرفية المقدمة للقطاع الخاص المقيم فاستقر عند 1.137 تريليون درهم بنهاية يناير الماضي من دون تغيير يذكر مقارنة مع الشهر الذي سبقه.
وانخفضت الموجودات الأجنبية للبنوك العاملة بدولة الإمارات بقيمة 35 مليار درهم تعادل 3.75%  لتستقر عند مستوى  898.14 مليار درهم، بنهاية شهر يناير 2022، مقارنة مع 933.17 مليار درهم في ديسمبر 2021.
وتراجع رصيد الموجودات الأجنبية للبنوك العاملة بالإمارات  بقيمة 37 مليار درهم في  مقارها الرئيسة وفروعها في الخارج، كما سحبت نحو 5 مليارات درهم من ودائعها لدى البنوك الأجنبية في الخارج.
ومع ذلك فقد زادت القروض والتمويلات الممنوحة لعملائها  في الخارج بقيمة 7 مليارات درهم خلال شهر يناير  نفسه.
ومن جهة أخرى، ارتفعت الودائع  لأجل 6 أشهر، لدى البنوك العاملة بالدولة بنحو 8.5 مليار درهم خلال شهر يناير 2022 لتبلغ 160.8 مليار درهم، في حين تراجعت الودائع قصيرة لأجل 3 أشهر لدى البنوك بالدولة بقيمة 8 مليارات درهم لتستقر عند 446 مليار درهم خلال الشهر نفسه.
كما انخفضت الودائع حتى 12 شهرا بقيمة 19.7 مليار درهم، لتستقر عند مستوى 145.8 مليار درهم بنهاية يناير 2022. أما الودائع لأجل أكثر من عام فارتفعت بقيمة بلغت 600 مليون درهم لتبلغ 27.8 مليار درهم. ونتيجة لإجمالي التغييرات في تركيبة الودائع  الإجمالية المودعة لدى البنوك بالدولة لأجل (أي التي لا يمكن سحبها بدون سابق إشعار) فقد استقر رصيدها تقريباً عند 780 مليار درهم بانخفاض طفيف،  بلغت قيمته نحو مليار درهم، خلال يناير.
 وتظهر البيانات أن الودائع الادخارية ارتفعت بقيمة 1.5 مليار درهم خلال الشهر نفسه لتبلغ 243.3 مليار درهم، مقارنة مع 241.8 مليار درهم في ديسمبر 2021.
إلى ذلك زاد رصيد الودائع تحت الطلب لعملاء البنوك بالدولة بقيمة 20 مليار درهم لتبلغ 868 مليار درهم بنهاية يناير 2022 مقارنة مع 848 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2021. 
وتظهر بيانات المصرف المركزي أن شهر يناير 2022 شهد تنفيذ 5.56 مليون عملية تحويل بين العملاء بلغت قيمتها 322.5 مليار درهم، فيما بلغ عدد التحويلات المالية بين البنوك العاملة بالدولة 44.1 ألف تحويل بقيمة 542.2 مليار درهم، وبذلك بلغ العدد الإجمالي للتحويلات المالية في الدولة 5.6 مليون حوالة بقيمة إجمالية بلغت نحو 865 مليار درهم.


738 موظفاً جديداً في ديسمبر
وأظهرت بيانات المصرف المركزي أن عدد الموظفين في البنوك العاملة بالدولة ارتفع بـ 738 موظفا في شهر ديسمبر 2021 حيث بلغ إجمالي عدد الموظفين بالقطاع 33491 موظفا مقارنة مع 32753 موظفا في نهاية نوفمبر 2021.

 

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