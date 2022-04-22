مشاريع مصدر تسهم في تفادي انبعاث 7.5 مليون طن من الكربون

أبوظبي (وام)

ساهمت مشاريع مصدر مجتمعة في تفادي إطلاق حوالي 7.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون العام الماضي، بزيادة قدرها 38 في المائة عن عام 2020 الذي شهد تفادي 5.4 مليون طن من الانبعاثات، حسبما أظهر تقرير الاستدامة السنوي لشركة مصدر لعام 2021.

وقال محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لـ«مصدر»: «نحن فخورون في مصدر باتخاذ خطوات سبّاقة في تسليط الضوء على أهداف الشركة وإنجازاتها المتعلقة بالاستدامة أمام شركائنا، ومنذ تأسيس مصدر في عام 2006، كانت مهمتها المساهمة في تعزيز جهود دولة الإمارات لبناء اقتصاد مستدام ومتنوع».

وتابع: «لطالما شكّلت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل»مصدر«التي تأسست عام 2006 بهدف المساهمة في دعم تنويع مصادر الاقتصاد والطاقة في دولة الإمارات، نموذجاً رائداً لممارسة الأعمال التجارية على نحو مستدام».

وسلّط التقرير الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الضوء أيضاً على أهمية زيادة الاستثمار، حيث لا تزال التدفقات المالية تنخفض إلى ما دون المستوى المطلوب للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من درجتين مئويتين.

ومجدداً تثبت «مصدر» تفوقها في هذا المجال، حيث لطالما شكّلت الشركة نموذجاً يحتذى لمجتمع الأعمال في كيفية تنفيذ أجندة الاستدامة العالمية. ففي العام الماضي وحده، التزمت «مصدر» باستثمارات تزيد عن 3 مليارات دولار أمريكي في مجال الطاقة المتجددة، مما رفع القيمة الإجمالية لمحفظة مشاريع الطاقة المتجددة التي تستثمر فيها الشركة في أكثر من 40 دولة إلى ما يفوق 20 مليار دولار أمريكي.

كما برهنت «مصدر» على التزامها بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من خلال التطوير المستمر لمدينة مصدر، التي تعد إحدى أكثر مدن العالم استدامة ومجمع البحث والتطوير المتخصص والمعتمد الوحيد في أبو ظبي ومركزاً رائداً للابتكار، تتخذ منه حالياً أكثر من 1000 شركة مقراً لها.