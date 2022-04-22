الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
«النقد العربي»: سوق دبي يتصدر البورصات العربية في القيمة السوقية
«النقد العربي»: سوق دبي يتصدر البورصات العربية في القيمة السوقية
22 ابريل 2022 18:27

أبوظبي (وام)

تصدر سوق دبي المالي البورصات العربية على مستوى القيمة السوقية، وذلك في الأسبوع المنتهي في الرابع عشر من أبريل 2022، مع تسجيل مؤشرها ارتفاعاً بنسبة 34.10 في المائة، مدعوماً بارتفاع مؤشر قطاع الطاقة بشكل رئيس، ومؤشري العقارات، والبنوك، بحسب نشرة الأسواق المالية العربية الصادرة عن صندوق النقد العربي. 

وقالت النشرة: «شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية تبايناً غلب عليه التحسن في نهاية الأسبوع المنتهي في الرابع عشر من أبريل 2022، حيث سجلت مؤشرات أداء عشر بورصات عربية تحسناً إثر الارتفاع المسجل في عدد منها على مستوى مؤشرات أحجام التداول والقيمة السوقية، عاكسةً بذلك تحسن نشاط التداولات في عدد من القطاعات المدرجة من أهمها البنوك، والاستثمار، والعقارات، والطاقة». وأضافت أنه كان لترقب المستثمرين لنتائج أعمال الشركات المدرجة في عدد من البورصات العربية عن الربع الأول من عام 2022، أثراً إيجابياً ساهم في تحسن أداء عدد من البورصات، علاوة على الأثر الإيجابي لمواصلة عدد من البورصات العربية جهودها في توسعة قاعدة الأسواق الرئيسة من خلال عمليات الإدراج الجديدة. 

وعلى الصعيد الدولي، ساهم ارتفاع الأسعار العالمية للنفط في تحسن مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي. في المقابل، انخفضت مؤشرات أداء أربع بورصات عربية.
 وعلى صعيد حجم تداول البورصات العربية المُضمنة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، فقد سجلت ارتفاعاً بنحو 145.79 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، حيث شهدت تسع بورصات عربية ارتفاعاً في حجم التداول، مقابل تسجيل ست بورصات عربية تراجعاً في أحجام تداولاتها.

صندوق النقد العربي
سوق دبي المالي
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
24 ابريل 2022
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
24 ابريل 2022
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
24 ابريل 2022
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
24 ابريل 2022
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
24 ابريل 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©