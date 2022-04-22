«إیه إس جي ستالیونز» الإمارات تفوز بعقد إدارة «ريم هلز»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة إیه إس جي ستالیونز الإمارات عن حصول شركة رويال للتطوير، على عقد إدارة المشروع السكني الفاخر «ريم هلز»، والذي أطلقته مؤخرًا في جزيرة الريم بأبوظبي بقيمة 8 مليارات درهم إماراتي.ومن المقرر اكتمال المرحلة الأولى بالمشروع في ديسمبر 2024، لتعمل شركة رويال للتطوير على إدارته بالكامل، بدءًا من قيادة مرحلة التخطيط وحتى التنفيذ، بما في ذلك التصميم والإشراف على كافة المقاولين في المشروع.

وعلق كايد خرما، الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاليونز الإمارات قائلاً: «نحن مسرورون بالفوز بعقد إدارة مشروع»ريم هلز«، فهذا إنجاز هام وشهادة أكيدة على نمو وتميّز شركة رويال للتطوير في مجال المشاريع الفاخرة، ومثال واضح على عمق الخبرات وتنوّع القدرات التي يضعها فريق المجموعة بين أيدي العملاء. كما إن الحصول على عقد الإدارة دلالةٌ واضحة على ثقة وتقدير عملائنا لإمكاناتنا المتفوقة في إدارة المشاريع والأعمال الهندسية.»

ويمتد مشروع «ريم هلز» والذي يقع في جزيرة الريم بالعاصمة الإماراتية فوق مساحة قدرها 1.8 مليون متر مكعب، ومن المرتقب أن يصبح من المشاريع الرائدة التي تقود المرحلة المقبلة من تقدّم أبوظبي نحو الحياة المستدامة بفضل تصميمه المبتكر والصديق للبيئة، والذي يتسم بانسجامه التام مع الطبيعة المحيطة، ويضمن سهولة الاستفادة من المرافق والخدمات المجتمعية. وسيضم المشروع أفخم الوحدات السكنية من نوعها في دولة الإمارات بمساحات فسيحة ضمن مجتمع حصري راقٍ.

ومن جانبه قال ماجد فؤاد محمد عودة، الرئيس التنفيذي لدى كيو القابضة – وهي الشركة المالكة لشركة كيو للعقارات: «في ظل تزايد الثقة بالقطاع العقاري في الإمارات واستمرار نموّه، يأتي مشروع«ريم هلز»في الوقت المناسب تمامًا لتلبية الطلب المتنامي على العقارات السكنية. ويسعدنا انضمام شركة رويال للتطوير إلينا لإدارة مشروع»ريم هلز«في جزيرة الريم، والذي نقدم من خلاله أرقى الوحدات السكنية في قلب العاصمة الإماراتية».

وعملت كيو للعقارات على تصميم مشروع «ريم هلز» تحت مظلة شركة كيو القابضة، وبشكل يمنح سكانه أجواء فريدة تغمر الحواس بالفخامة والهدوء بعيدًا عن ضغوط الحياة اليومية ووتيرتها المتسارعة.

ويركّز المشروع على توفير حلول الحياة المستدامة التي تسهم في رسم ملامح النمو بأبوظبي وتلبية رغبات السكان على تنوّع ثقافاتهم، فضلًا عن تصميم مساحات معيشية فسيحة تتميز بالفخامة، وتدعو المقيمين فيها للتمتع بحياة فارهة لتكون أساسًا راسخًا ينطلق منه المواطنون والمقيمون نحو أسلوب الحياة الرغيد، إلى جانب تطبيق ممارسات البناء والصيانة الصديقة للبيئة والتي تنسجم تمامًا مع مجريات الحياة اليومية وتعمل على تحسينها.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع «ريم هلز» يضمّ شاطئًا خاصًا وتلّة صناعية وعددًا من الجزر وقناة مائية ومرافق تجارية ومجتمعية، منها على سبيل المثال لا الحصر المساحات المفتوحة ومتنزّه خاص بالإضافة إلى المدارس والمساجد والمراكز المجتمعية والنوادي والمقاهي والمطاعم والمناطق الترفيهية وممرات المشي ومناطق التمرين ومسارات الدراجات الهوائية، والعديد من خيارات المواصلات.