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الاقتصادي
اليابان تطرح 4.78 مليون برميل من احتياطياتها النفطية
خزانات للنفط في اليابان
22 ابريل 2022 15:54

طوكيو (رويترز) - قالت وزارة الصناعة اليابانية اليوم الجمعة إنها ستقيم مزاداً في العاشر من مايو لبيع 4.78 مليون برميل من احتياطيات النفط الاستراتيجية، في إطار سحب من الاحتياطيات تنسقه وكالة الطاقة الدولية لتهدئة ارتفاع أسعار الخام.
وذكر رئيس الوزراء فوميو كيشيدا هذا الشهر أن اليابان ستسحب 15 مليون برميل من احتياطياتها النفطية في إطار السحب الثاني المنسق بقيادة وكالة الطاقة الدولية.
وأعلنت وزارة الصناعة في الأسبوع الماضي، أن ستة ملايين برميل ستأتي من احتياطيات خاصة، في حين سيجري سحب تسعة ملايين برميل من احتياطيات حكومية.
ووافقت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق من الشهر الجاري على سحب 60 مليون برميل نفط من المخزونات، لتضاف إلى 180 مليون برميل أعلنت واشنطن سحبها في نهاية مارس بهدف خفض أسعار النفط التي ارتفعت بشدة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.

الحرب في أوكرانيا
وكالة الطاقة الدولية
اليابان
النفط الروسي
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