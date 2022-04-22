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الاقتصادي
الأسهم اليابانية تغلق على انخفاض بضغط من تراجع «وول ستريت»
جانب من بورصة طوكيو
22 ابريل 2022 15:44

طوكيو (رويترز) - أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض اليوم الجمعة للمرة الأولى في أربع جلسات مقتفية أثر وول ستريت التي تراجعت خلال الليل عقب آراء المركزي الأميركي عن أسعار الفائدة، بينما شهد سهم توشيبا ارتفاعاً حاداً بعد أن فتحت الباب أمام عمليات استحواذ. وأنهى المؤشر نيكي الجلسة متراجعاً 1.63 بالمئة، مسجلاً 27105.26 نقطة، بينما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.19 بالمئة مسجلاً 1905.15 نقطة. وقادت أسهم شركات التكنولوجيا التراجع. وانخفض نيكي بذلك في الأسبوع بأكمله 0.04 بالمئة، بينما ارتفع توبكس 0.47 بالمئة. وقفز سهم توشيبا 4.65 بالمئة بعد أن قالت الشركة إنها ستسعى لصفقات بما يشمل عمليات استحواذ محتملة. وقاد سهم طوكيو إلكترون منتجة معدات صناعة الرقائق التراجعات على المؤشر نيكي وهبط 2.1 بالمئة. كما تراجع سهم فاست ريتيلنج المشغلة لمتاجر يونيكلو 2.7 بالمئة ونزل سهم سوفت بنك 3.01 بالمئة. وتراجعت كل المؤشرات الفرعية للقطاعات في البورصة اليابانية ما عدا ثلاثة. وارتفع مؤشر شركات التأمين 0.91 بالمئة مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية.

المؤشر توبكس الياباني
مؤشر نيكي الياباني
بورصة وول ستريت
الأسهم اليابانية
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