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الاقتصادي
معنويات المستهلكين البريطانيين عند أدنى مستوى على الإطلاق
متسوق في أحد متاجر التجزئة البريطانية
22 ابريل 2022 15:28

لندن (رويترز) - تراجعت معنويات المستهلكين البريطانيين في أبريل إلى ثاني أدنى مستوى على الإطلاق منذ بدء تسجيل البيانات قبل خمسين عاماً، مع تفاقم أزمة تكاليف المعيشة التي أثرت سلباً على ثقة الأسر في الاقتصاد وفي مالياتهم. وقالت شركة جي.إف.كيه لأبحاث السوق اليوم الجمعة: إن مؤشرها لثقة المستهلكين انخفض إلى سالب 38 من سالب 31 في مارس مقترباً من أدنى مستوياته على الإطلاق الذي بلغه في يوليو 2008 في خضم الأزمة المالية العالمية. وتوقع خبير اقتصاد واحد فحسب مثل هذا الانخفاض في استطلاع أجرته رويترز أشار إلى قراءة عند سالب 33. ومع زيادة تضخم أسعار المستهلكين إلى مستوى قياسي جديد في ثلاثين عاماً بلغ سبعة بالمئة في مارس، مع احتمال مواصلة الزيادة، هوى مؤشر جي.إف.كيه للثقة في متانة الثقة المالية مستقبلا إلى مستوى غير مسبوق. وذكرت الشركة أن هناك تراجعاً حاداً في عزم المستهلكين على القيام بعمليات شراء كبيرة.

المستهلكين البريطانيين
التضخم في بريطانيا
الاقتصاد البريطاني
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