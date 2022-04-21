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الاقتصادي
3.5 مليار درهم إنفاق الإمارات على الحوسبة السحابية
3.5 مليار درهم إنفاق الإمارات على الحوسبة السحابية
22 ابريل 2022 02:22

يوسف العربي (أبوظبي)

نما حجم الإنفاق على الخدمات السحابية العامة (PCS) في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 35.1% ليصل إلى 3.5 مليار درهم «956.7 مليون دولار» خلال عام 2021، مقارنة بنحو 2.59 مليار درهم «708 ملايين دولار» خلال عام 2020 لتصل قيمتها الإجمالية إلى مقارنة. 
وأظهرت بيانات «أي دي سي» التي اطلعت عليها «الاتحاد» أن النظام الأساسي كخدمات (PaaS)، وهي فئة من خدمات الحوسبة السحابية التي توفر منصة تتيح للعملاء تطوير وتشغيل وإدارة التطبيقات دون الحاجة لبناء وصيانة البنية الأساسية لتطوير وتشغيل التطبيق والبنية التحتية كخدمة، و(IaaS) هي إحدى الخدمات السحابية، حيث توفر للزبون خوادم افتراضية وشبكات وتخزين سحابي، كانا الأسرع نمواً في عام 2021. 
وتوقعت «أي دي سي» أنه في العام في عام 2022 أن يصل إجمالي الإنفاق على الخدمات السحابية العامة في الدولة إلى 4.4 مليار درهم «1.2 دولار»، مسجلة نمواً يبلغ نسبته أكثر من 25.71%. 
وقال مانيش رانجان، مدير برامج أول البرمجيات والسحابة في منطقة الشرق الأوسط بمؤسسة البيانات «IDC» لـ «الاتحاد» إنه نظراً لمبادرات تحديث التطبيقات والاستثمارات المتدفقة في الأنظمة الأساسية من قبل الشركات، تم رصد طلب متسارع على منصات تطوير التطبيقات السحابية الأصلية.
ونوه بأن هذا التوجه يستمر في دفع الطلب على ما يعرف بأنه منصة أساسية كخدمة «PaaS». 
وأضاف أنه في الوقت نفسه، كان النمو في IaaS مدفوعاً بشكل أساسي بالزيادة في اعتماد تطبيقات التعاون، والحاجة إلى دعم مستقبل العمل، وزيادة الطلب على أدوات استمرارية الأعمال والتي تتطلب سعة تخزين وحوسبة إضافية.
ولفت أنه تم تعزيز ذلك أيضاً من خلال إلزامية أن تكون مراكز البيانات السحابية داخل الدولة في العديد من القطاعات، حيث دفع ذلك موفري الخدمات السحابية العالميين للامتثال لحوكمة البيانات من قبل القطاعات الخاضعة للتنظيم على هذا الصعيد.
وقال وائل الأعرج، نائب الرئيس للتكنولوجيا لشركة «بيسبن جلوبال» الشرق الأوسط وأفريقيا: إن سوق الحوسبة السحابية في الإمارات تحديداً يتفرد بدعم لافت، انسجاماً مع رؤية الإمارات في التحول إلى مركز للحوسبة السحابية والبيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن الطلب على مراكز البيانات يتنامى مع تسارع وتيرة التحول الرقمي، ونجحت الإمارات بتطوير بنية تحتية قوية ومؤسسات حكومية متطورة تستقطب الاستثمار في مراكز البيانات، وتوفر جميع الخدمات المتعلقة باستضافة وإدارة البيانات لكافة الدوائر الحكومية محلياً.
وتحتضن الإمارات بيئة استثمارية مثالية جعلت منها محط أنظار شركات التكنولوجيا العالمية التي اختارتها كمقر إقليمي لمراكز استضافة وإدارة البيانات وخدمات الاتصالات والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وشبكات البلوك تشين.

الحوسبة السحابية
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