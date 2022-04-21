احتياطيات «المركزي» من سبائك الذهب تتجاوز 11.9 مليار درهم

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفع احتياطي مصرف الإمارات المركزي من سبائك الذهب بقيمة 159 مليون درهم خلال شهر ديسمبر 2021 ليبلغ 11.913 مليار درهم، مقارنة مع رصيدها البالغ 11.754 مليار درهم في شهر نوفمبر 2021، بحسب بيانات المصرف الصادرة أمس.

وأظهرت البيانات ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي (البنوك والمصرف المركزي) بأكثر من 20% لتصل إلى 621 مليار درهم في 2021، بزيادة قدرها 106 مليارات درهم، مقارنة مع رصيدها البالغ 515 مليار درهم في 2020، ما يؤكد قوة الدرهم الإماراتي، واستقرار السياسة النقدية، ومتانة القطاع المصرفي بالدولة.

وتوزع صافي الاحتياطيات الدولية على 466.1 مليار درهم، صافي الاحتياطيات للمصرف المركزي، و155 مليار درهم صافي احتياطيات البنوك.

وتظهر البيانات أن تدفقات الأموال الأجنبية إلى القطاع المصرفي الإماراتي زادت بما يقارب 63 مليار درهم خلال عام 2021 ليرتفع رصيدها إلى 778.5 مليار درهم، ما يؤكد أن الاقتصاد الوطني الإماراتي عامة، والقطاع المصرفي على وجه الخصوص، قد عزز ثقة المستثمرين والمودعين ورجال الأعمال بأدائه خلال الفترة.

ووفقاً لقانون المصرف المركزي، فإن صافي الاحتياطيات الدولية للمصرف في نهاية ديسمبر 2021 تتجاوز الحد الأدنى الإلزامي المطلوب بأكثر من 127 مليار درهم.